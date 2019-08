La paz hay que construirla siempre y en cada momento, porque si no se hace así nunca tomará cuerpo de realidad evolutiva

Los seres humanos, desde que el mundo es mundo y desde que la memoria nos asiste, venimos teniendo que lidiar con múltiples incongruencias básicas; y entre ellas queremos destacar esta vez la que se refiere a nuestra incompetencia endémica para encarar las contradicciones de nuestro propio ser, que por consecuencia inmediata se reflejan en las incongruencias de nuestro respectivo proceder. Desde el Paraíso Terrenal, estamos dominados por la dinámica del conflicto, como si en eso se centrara la naturaleza que nos identifica. Esto puede parecer simbólico, pero revela nuestra manera originaria de manejarnos dentro de la correspondiente individualidad y en función de las relaciones interpersonales. Siempre ha sido así, pero en los tiempos que corren la explosiva expansión del fenómeno comunicacional ha venido a poner más al desnudo que nunca que la vida presente es un muestrario de conflictividades incontroladas. Cualquiera puede decir que vivimos en refriega permanente, y las noticias que se transmiten con velocidad alucinante son la más viva prueba de ello.

Desde siempre, lo que los salvadoreños hemos necesitado para poner en orden nuestra vida en las diversas expresiones de la misma es pacificación a todo nivel. Pacificación que surja desde el fondo del ánimo y se expanda por todas las parcelas del ser consciente. Y esto lo decimos en referencia a lo que es la conducta individual y también a lo que es la conducta colectiva, teniendo siempre en cuenta que para que lo colectivo funcione como debe ser tiene que sustentarse en el buen desempeño de todos y cada uno de los integrantes individualizados. Eso no ha merecido ninguna atención y ni siquiera ninguna referencia en nuestro ambiente, y muchos de los desajustes y trastornos que nos aquejan y vienen aquejándonos desde hace tanto tiempo son sin duda derivaciones de tal descuido histórico.

En El Salvador, la paz en su verdadero sentido ha sido una especie de eterna ausente, y no porque siempre hubiera guerra sino porque la violencia en variadas y sucesivas expresiones nunca ha dejado de andar entre nosotros. El conflicto bélico fue evidentemente la más relevante graficación de tal fenómeno, con todos los signos reveladores que eso trajo consigo; pero en el fondo y detrás de ella permanecía el factor violento, con todas sus implicaciones acumuladas. Es por eso que no bastaba con que cesara la guerra para que viniera la paz. Lo que se abrió fue un escenario más propicio para comenzar de veras a construirla.

Ilustración de Moris Aldana

El acuerdo político logrado en la mesa de negociaciones –que se mantuvo vigente durante dos años y cuatro meses– produjo un Acuerdo de Paz, que fue el documento formal de conclusión del conflicto bélico y de apertura del nuevo escenario político. No trajo mecánicamente la paz, porque esa no es la función de ningún Acuerdo; lo que trajo fue el encargo de darle vida al esfuerzo pacificador en el seno de una sociedad rehabilitada por el nuevo estado de cosas. Si la paz todavía no se dibuja en el ambiente es porque los actores nacionales, y en particular los políticos, no han actuado en consecuencia. Y lo que más se espera hoy es que se vayan poniendo las piezas de ese nuevo El Salvador que tanto se ansía.

Los salvadoreños necesitamos paz, pero todavía no hemos asumido la verdadera significación de tal necesidad. Lo que nos compete al respecto es pasar del deseo difuso a la voluntad comprometida. Caminar en esa línea es lo que habría que promover como tarea de destino nacional, para no seguir entre lamentos estériles y recriminaciones inútiles, y así poder entrar cuanto antes en el plano de la realidad plenamente reconocida, que conduzca hacia metas identificadas con claridad y visualizadas con eficacia.

Hay que tener bien presente que la paz no se hace por simple voluntad sino que se construye con diligencia programada. Es una tarea que demanda tiempo y que exige aplicación con resultados, y que en realidad nunca concluye, porque en todo momento y circunstancia hay que cuidarla y sostenerla, con ojo avizor y con dedicación pormenorizada. No se olvide que el terreno propio de la paz es la conducta de los seres humanos, volátil por naturaleza y rebelde por tradición. Si las conductas no se ordenan sistemáticamente no hay paz que prospere.

A estas alturas, y dada nuestra dramática experiencia histórica, los salvadoreños deberíamos tener generalizadamente asumido todo lo anterior. Como todo el mundo, aun en las zonas más apacibles, debemos abanderar a diario la misión pacificadora que nutre destino.