La peor de todas las formas de gobierno

En el último año, el Gobierno, apoyado en diversas encuestas que dan cuenta del grado de aceptación de sus políticas, ha remachado cansinamente en la alta popularidad de la que goza.

Esa cantaleta repetida como prueba irrefutable de legitimidad democrática es más bien, por el mensaje de menosprecio a la minoría que conlleva, un signo que pone en alerta sobre la degeneración de la democracia misma.

Desde el siglo III A.C. el historiador griego Polibio ponía ya en guardia sobre ese proceso de corrupción. En el capítulo VI de su obra "Historias", dedicado a analizar la constitución romana, Polibio desarrolla la teoría de la anaciclosis, según la cual todo régimen político tiende a degenerarse.

Así, retomando la clasificación aristotélica de las formas de gobierno, sitúa por un lado a aquellas formas puras o perfectas (monarquía, aristocracia y democracia) contraponiéndolas aquellas impuras o corruptas (tiranía, oligarquía y oclocracia) y las integra en un ciclo de etapas sucesivas donde la degeneración y la entrada en crisis de cada uno de esos regímenes da lugar al surgimiento de otro diferente.

De esa manera, al estado inicial de la monarquía le sigue su forma degradada de tiranía; cuando esta entra en crisis, es relevada por la aristocracia que degenera en oligarquía; mientras que en la etapa final sobreviene la democracia que se corrompe en oclocracia, a la que Polibio califica como "el peor de todos los estados".

Contrario a su forma pura, donde prevalece la obediencia a las leyes, la oclocracia se caracteriza por ser un gobierno del populacho o de la turba, donde esta se siente autorizada a hacer cuanto quiere. Hay, por lo tanto en ella, un desprecio a las normas legales, una desestimación de la igualdad y la libertad y un anhelo por dominar a los demás.

Sobre esa capacidad opresiva de las masas advertiría también, 22 siglos después, Alexis de Tocqueville quien en su clásico "La democracia en América" popularizaría la expresión "tiranía de la mayoría".

Argumentaba el francés que uno de los peligros de los regímenes democráticos consistía justamente en hacer un uso abusivo de uno de sus pilares: el de la soberanía popular. Al elevar la voluntad de la mayoría a una suerte de imperio moral que se arrogaba el derecho de dirigirlo todo, se abría la puerta a la opresión de los derechos de las minorías y se derivaba en un despotismo democrático que rompía no solo con la libertad de los individuos sino también con la igualdad entre ellos.

"No hay nada tan irresistible como un poder tiránico que manda en nombre del pueblo, porque estando revestido del poder moral que pertenece a las voluntades del mayor número, obra al mismo tiempo con la decisión, la prontitud y la tenacidad que tendría un solo hombre", sentenciaba.

Aunque descendiente de una familia aristocrática, De Tocqueville no buscó nunca fuera de la democracia los posibles remedios a esos peligros. Lejos de eso, estaba seguro de que los medios para atemperar esos excesos estaban en el seno de la misma democracia.

Por ello, frente al riesgo del poder omnímodo del Estado, recomendaba a los ciudadanos, entre otras cosas, abandonar su comodidad e involucrarse activamente en la vida pública a través de la conformación de asociaciones civiles; agrupaciones que al defender sus derechos particulares funcionarían a su vez como salvaguardas de las libertades comunes.

Y junto a ese asociacionismo civil, la libertad irrestricta de la prensa. "En nuestros días un ciudadano a quien se oprime no tiene más que un medio de defensa, que es el de dirigirse a la nación entera, y si ella no le escucha, al género humano; y no hay sino un medio para hacerlo, que es la prensa", afirmaba.

Desde las páginas de sus obras, autores como los citados nos recuerdan, ahora quizás más que nunca, que las democracias no son regímenes acabados, que pueden corromperse y convertirse en tiranías, aun y cuando se erijan en nombre del mayor número. Y que su supervivencia en el tiempo es una labor constante que exige esfuerzo. Un trabajo en el que estamos llamados también todos y cada uno de nosotros.