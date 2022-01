La peor inseguridad que tenemos encima en nuestro país es la tozuda negativa a entenderse sobre todo en el más alto plano político

Es imperioso que nos animemos de veras a entrar en un proceso efectivo y sincero de análisis de lo que ha venido pasando, de lo que pasa y de lo que podría pasar en esta coyuntura y en las que vienen. Ya perdimos demasiado tiempo en vaguedades estériles, y este inicio del año 2022 es momento más que oportuno para emprender un autorreconocimiento nacional en el que todos los actores que nos hallamos ahora mismo sobre el variado terreno de la realidad nos animemos a evolucionar de veras y a fondo como comunidad y como sociedad en permanente tránsito; y es que es hora más que sobrada de superar los atolladeros y las trampas que se van multiplicando en el camino. Como hemos expresado tantas veces, nuestro país tiene grandes oportunidades a la mano, y también grandes desafíos, entre los que son más notorios la claridad de visión y el propósito integrador pleno.

Pudiera parecer que esta reiteración de conceptos se nos ha vuelto obsesiva, pero la verdad es que la verdadera obsesividad es la de aquellos que se obstinan en la confrontación, cuando todo nos está haciendo ver –a todos sin excepción– que el proceso en que estamos inmersos no es producto de la voluntad de nadie, sino efecto del conjunto de elementos en juego, que son, en primera línea: el rebalse globalizador, la creciente conciencia ciudadana y la imposibilidad de seguir haciendo las cosas como tradicionalmente se estilaba. Todo lo cual hace que, desde el primer respiro de cada día, la realidad nos esté urgiendo a hacerle honor al cambio, que no le pertenece a nadie ni tiene compromiso con nadie. Es cada uno de nosotros quien tiene que ir moviendo las piezas que le corresponden en esta nueva época.

Y al presentarse así las cosas, no es de extrañar que la atmósfera de nuestra convivencia social esté tan sobrecargada de inseguridades, que a la vez nos agobian y nos dificultan ver las cosas con claridad. Nuestro país, en sus diversos espacios y niveles, tiene gran cantidad de tareas por hacer, lo cual pone de manifiesto que el devenir actual nos está ofreciendo toda una bandeja de oportunidades que apuntan hacia el progreso generalizado. Lo que nos estanca son las actitudes; lo que nos oprime son las indecisiones; lo que nos debilita son las ansiedades; y todo ello se va volviendo una red absurda en la que continuamos atrapados como si fuera una fatalidad sin fin. Eso es lo que hay que corregir y superar cuanto antes.

Viene entonces la pregunta espontánea: "¿A quién le corresponde emprender la iniciativa que le dé impulso a este proceso?" Y la respuesta podría ser sin duda: "A cualquiera de los actores que tienen que involucrarse al respecto". Es decir, aquí volvemos a encontrar un signo de colaboración indispensable, aunque eso les caiga tan mal a todos los involucrados. Pero lo que anima a seguir impulsando esta idea es que toda la experiencia vivida en el mundo enseña que, por más que se quiera estar por encima de esta lógica, la distorsión no se sostiene. Y los mejores ejemplos de ello son el comunismo y el viejo capitalismo.

Es fundamental que no se pretenda asumir el cambio como un recurso utilizable a capricho. El cambio es una tarea de la más alta responsabilidad, y más aún en las circunstancias que prevalecen hoy en el mundo, con la globalización que ya no reconoce fronteras. Aunque no nos guste ni lo aceptemos, el cambio es hoy el eje principal de la vida en todos los órdenes habidos y por haber; y eso a todas luces demanda entrega compartida y dinamismos complementarios. Así de simple y así de complejo. Verdad insoslayable de aquí en adelante.

¿Queremos vivir seguros? Entonces comencemos por abrir en serio la posibilidad de los sanos entendimientos. ¿Queremos avanzar de veras? Entonces pongamos el interés nacional por encima de cualquier otra consideración. Sólo así podrá lograrse la seguridad que tanta falta nos hace para prosperar como se debe. Vistas así las cosas se hace absolutamente patente que tal seguridad es esencial al máximo, y se halla en el centro del ser comunitario. Así hay que tratarla.

Apostémosle muy conscientemente a esa seguridad que nos proveerá las energías que son insustituibles en la vía de una auténtica modernización en la que se vayan disolviendo los antiguos vicios, muchos de los cuales aún sobreviven. Aquí no valen los golpes de efecto ni las ocurrencias repentinas. Deben imponerse la seriedad, la integración, el respeto y el compromiso. Todo este conjunto es la fórmula virtuosa.

Por fortuna, la lógica histórica se hace sentir hoy más que en ningún otro momento. Y esto, evidentemente, es producto de la experiencia acumulada en el tiempo, lo cual nos grafica una parte vital de nuestro proceso en permanente marcha: nada de lo vivido se pierde, aunque muchas cosas tarden en hacerse sentir.

Nos toca consolidar una paz nueva, que hoy se llama nueva normalidad. Esa es la misión que el quehacer evolutivo nos ha encomendado, y de cuyo desempeño depende todo lo demás.

En el país casi todo está por hacer y por cumplir, y tomarlo así es la actitud que ya no tiene ninguna alternativa. ¡A la obra, entonces, y que 2022 nos sirva de vehículo!