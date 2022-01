La permanente pandemia de nuestra política II

En este artículo analizo la polarización política del período militar y hago un análisis de los Acuerdos de Paz que constituyen el fin de la guerra y son el más importante antípoda de la polarización política en nuestra historia.

III.- La dominación militar. 1931-1992

La crisis mundial del capitalismo en la década de 1930 fue enfrentada en El Salvador por el gobierno dictatorial del general Maximiliano Martínez introducido en 1931 y derrotado en 1944; superado este nacimiento, se va estructurando una gobernanza de carácter colectivo, con el Estado Mayor del Ejército asumiendo el manejo del Estado.

Un gobierno colectivo y autoritario que mantenía la Constitución pero que la violaba cuantas veces fuera necesario; recurrió periódicamente a elecciones populares, pero creó su propio partido, financiado con fondos públicos y se aseguraba el triunfo mediante un aparato electoral a su servicio y fraudes electorales masivos.

En 1961, la Asamblea Legislativa fue reformada introduciendo el sistema de "representación proporcional", permitió el desarrollo de nuevos partidos y su acceso a la Asamblea y alcaldías; esto generó una gradual pérdida de votos al partido oficial y aumento para la oposición, a lo cual, respondió recrudeciendo la represión y el fraude electoral; esto profundizó la polarización política, al grado que las fuerzas opositoras se retiraron del proceso electoral en 1978, cerrando la vía democrática.

Paralelamente, desde los setenta, se presenta un nuevo actor, que rechazaba la vía electoral y proponía, como única alternativa, para sacudir el dominio militar, oligárquico e imperialista la lucha armada y la organización de los sectores populares, lo cual profundizó aún más la polarización política.

Al inicio de los ochenta la democracia fue sustituida por 12 años de la sangre de salvadoreños y salvadoreñas.

IV.- Acuerdos de Paz y polarización política

No haré un análisis de nuestra Guerra Civil, me limitaré a modificar el aforismo de Clauzevits, que, para este caso, debió decir "la guerra es la culminación de la polarización política por otros medios". Me limitaré a señalar lo que considero como fundamental para entender el fin de la guerra que fueron los Acuerdos de Paz caracterizándolos no solo como un documento, sino como la expresión y el marco de un difícil proceso democrático.

1. Los Acuerdos significaron un cambio sustancial en la ideológica nacional de asumir la política como "la lucha amigo-enemigo" a transformarla, usando el opuesto instrumento de la concertación para resolver los problemas fundamentales del país; se trata de un evento histórico, pues abandona el instrumento de la polarización que predominantemente había sido utilizado, llevándonos hasta 12 años de guerra entre hermanos, y lo sustituyó por la concertación para problemas fundamentales de nuestra vida política.

2. Los 3 momentos de concertación que hemos analizado fueron de corta duración y centrados en liquidar regímenes nefastos; al contrario, los Acuerdos son la expresión más clara, profunda y duradera de la concertación de la nación y se centraron en generar un cambio en la gobernanza de la sociedad mediante la concertación de los actores políticos respondiendo a una exigencia popular y al convencimiento del agotamiento del instrumento polarizante. En nuestra historia democrática era algo que solo se podía lograr con un acuerdo político respaldado por una gran mayoría de la población. Si se hubiera sometido al voto popular, más del 93 % de la ciudadanía lo habría respaldado.

3. Los Acuerdos se basan en un triple consenso de ambas partes: parar las masivas violaciones de los derechos humanos, terminar con el conflicto armado y separar las FF. AA. de su papel de gobernar el país; es en torno a este núcleo esencialmente democrático, los dos años de negociaciones construyeron un conjunto de los cambios institucionales que buscaban introducir un gobierno respetuoso de los derechos humanos, unas FF. AA. en su verdadera función constitucional, separada de la seguridad intenta e introduciendo una mayor participación de las organizaciones de la sociedad civil en el gobierno.

4. Los Acuerdos se centraron en la temática política; la económica y la desigualdad social no fueron parte sustancial de ellos y dejaron importantes áreas de la vida política funcionando tal y como lo hacían en el pasado.