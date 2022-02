La permanente pandemia de nuestra política (III)

Continuamos la exploración de la polarización política acercándonos al periodo actual, partiendo de la guerra civil y los Acuerdos de Paz.

V.- La polarización política. De la paz a la actual crisis

El conflicto armado evidenció las limitaciones y aberraciones de la gobernanza militar, esto contribuyó al convencimiento que la solución no estaba en la victoria militar sino en terminar la guerra y generar una gobernabilidad que evitara su repetición y hacerlo mediante una negociación entre los contendientes. Los Acuerdos de Paz fue su resultado.

Como el primer acuerdo, el de Ginebra lo definió: "El propósito del proceso será el de terminar el conflicto armado... Impulsar la democratización del país, garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos y reunificar a la sociedad salvadoreña". Se trata de un cambio al nivel político, no económico ni social.

En negociaciones de paz sucede que instituciones y organizaciones claves para la democratización, por diversas razones, quedan fuera de la agenda y la nueva gobernanza pagará por ello. Las reformas no consideraron al Órgano Legislativo ni los partidos políticos, sin embargo, en nueva gobernanza asumieron una parte sustancial del poder político vacante por la separación de las FF. AA.

Durante los 30 años de la posguerra, el gobierno fue manejado por dos novatos partidos, los 20 primeros por ARENA y los 10 siguientes por el FMLN, ambos nacieron durante la guerra fría (capitalismo vs. comunismo), el primero se centró en un anticomunismo radical mezclado con la adopción del neoliberalismo como solución para el país; y el segundo con una concepción revolucionaria, antiimperialista, guerrillera y marxista-soviética; esto los ubicaba en los dos extremos de los partidos, y nada les costó mantener la mayor polarización política para su beneficio electoral; coincidieron en continuar practicando la gobernanza de la Asamblea establecida por el régimen militar (compra del tercer partido para hacer mayoría) y con una gobernanza interna verticalista para ARENA por su estrecha vinculación con el gran capital y para FMLN rigiéndose por un liderazgo generado desde la guerra y a perpetuidad, en estas condiciones el patrimonialismo y el nepotismo que eliminan la separación entre lo público y lo privado es de esperarse.

El impulso para los cambios políticos generado por los Acuerdos de Paz fue perdiendo vigor pues negativas herencias del pasado seguían asumidas, la presión que la ONU ejercía para el cumplimiento de los Acuerdos terminó a los dos años y las organizaciones de la sociedad civil, muy activas en la lucha por la paz, tendieron a reducir su papel de portadores del sentido de la ciudadanía.

En estas décadas, al mismo tiempo que la ciudadanía ganaba confianza en el ejercicio electoral y se abría la posibilidad de alternancia de gobierno, se estaban generando nuevas crisis; al pueblo no le bastaban mejores elecciones, sus expectativas se centraban en seguridad, empleo, superar la pobreza y la desigualdad que no eran satisfechas, diputados y partidos ofrecían resolverlos pero no lo hacían; por otra parte, el grado de independencia y libertad que los medios de comunicación habían logrado en este periodo hizo que el pueblo se diera cuenta de las dimensiones de la corrupción estatal, denunciando, cuánto, cómo y quiénes estaban robando, esto agudizó la crisis de credibilidad especialmente en los partidos y la Asamblea; el castigo de la ciudadanía no se hizo esperar expresándose en las últimas cuatro elecciones en la que los dos partidos dominantes perdieron la presidencia y la mayoría de sus diputados y alcaldías. La crisis había estallado.

Ante el estallido se puede apreciar dos caminos de solución: o se establece un gobierno de carácter autoritario y centralista, como el del general Martínez, o se resuelve la crisis mediante el respeto a las normas democráticas superando la aguda politización con una concertación nacional que renueve la democracia y enfrente los problemas económicos y sociales.

Los principales actores de esta lucha son por un lado el gobierno del presidente Bukele que se caracteriza por instaurar una gobernanza centralista y autoritaria, que desembocará en dictadura formal si logra cristalizar sus objetivos. La alternativa está siendo asumida por organizaciones e instituciones de la sociedad civil trabajando por superar la polarización política aguda que vivimos (atizada por la política del odio del gobierno), invitando a toda la ciudadanía a hacer cuerpo para defender la democracia, respetando las legítimas orientaciones de cada persona. Hasta ahora, esta alternativa ha demostrado que la calle es del pueblo, miles de salvadoreños las han ocupado ya para defender la democracia y repudiar la dictadura.