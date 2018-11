La población lo que quiere es que la política no sea juego sucio sino desempeño limpio, y hay que atender tal demanda de inmediato

Al ser así, el manejo de la política se vuelve decisivo para determinar lo que ocurre en todos los espacios nacionales, y tal incidencia se puede calibrar constantemente, con los resultados que van quedando a la vista. Aquí hay que poner de relieve que la forma en que se encara la actividad política tiene muchísimo que ver con las consecuencias que de ella se derivan; y al ser así, el comportamiento de los actores políticos incide de modo directo en todo lo que demás. Desafortunadamente, hay muy poca conciencia sobre esta situación, por lo cual muchos de los quebrantos que continúan haciéndose sentir van quedando en una especie de limbo sin explicaciones específicas.

En el título de esta Columna afirmamos que lo que la población quiere es que la política no sea juego sucio sino desempeño limpio; y lo afirmamos así con toda convicción porque, como ciudadanos comunes, sabemos lo que piensa y siente la ciudadanía al respecto. Lo dramáticamente contrastante es que en el plano donde lo político se desenvuelve se sigue dando lo contrario. No es de extrañar, entonces, que haya tanta decepción ciudadana sobre el accionar político y que tal decepción se traduzca en reclamo que cada día es menos ocultable. La campaña actual es la muestra más patente de ello.

Lo que en realidad se hace indispensable es la sana interacción, que tenga como base la responsabilidad en los enfoques y en los procederes. Esto no puede ser un propósito de carácter opcional, porque se trata de un requisito propio de la lógica democrática en movimiento. Si no hay sanidad en los comportamientos interactuantes no puede haber desempeños ajustados a la naturaleza del régimen de libertades que es connatural a la democracia; y así lo demuestran las experiencias que van surgiendo en la ruta de la democratización.

La competencia política, desde cualquier ángulo que se mire, nunca debe convertirse en una lucha en el ring, ni mucho menos en un despliegue de maniobras entre enemigos. Todos los competidores y todos los gestores están directamente llamados a servir al depositario original del poder, que es el pueblo. Cuando esto se llegue a practicar de veras habremos arribado a la autopista de la buena práctica en todos los sentidos.

En nuestro proceso, que tiene ya bastante experiencia para ir haciendo que la normalidad gane cada vez más posiciones, están dadas todas las premisas de la constructividad en marcha. La ciudadanía parece haberlo entendido con más convicción que sus representantes, y las características de la actual campaña así lo evidencian.

El juego sucio no se vale; lo único que se vale es el desempeño limpio. Ni siquiera se tendría que remarcar; pero hay que hacerlo porque lo que vemos en el día a día, aquí y en todas partes, es justamente lo contrario. Y es deplorable que sea así.

¿Por qué lo sucio tiene más vigencia que lo limpio, pese a que se saben los resultados de ambos? Pues porque los seres humanos somos reacios a renunciar a nuestros defectos arraigados.

Ojalá que el futuro inmediato nos traiga más sensatez humanizada al respecto.