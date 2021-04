La población quiere inmunizarse del virus y de la crispación

Con inmunización masiva y si la población no levanta el dedo del renglón y se mantiene firme en el uso de mascarilla, medidas de aseo y distanciamiento social, El Salvador superará eventualmente al virus. Lo que parece insuperable es el germen de victimismo innecesario y ruidoso del gobierno.Desde su cadena nacional del lunes, el jefe del Ejecutivo ha querido subrayar que su gobierno no sólo acertó en todo lo relativo a la pandemia pese a no contar con un plan y a que su método ha sido improvisar, sino que además tuvo éxito merced a que desoyó todas las opiniones de ese amplio y difuso grupo al que considera sus enemigos.