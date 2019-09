La pobreza y el empleo

Normalmente se presume que la solución a la pobreza es el incremento sustancial de las inversiones en general, sin especificar áreas a explotar, solo se pretende conseguir grandes empresas que deseen hacer este tipo de apoyo, ofreciéndoles incentivos fiscales y mano de obra barata: no es cosa fácil, pueden pasar años para convencerlas y a la hora de aceptar, apenas dan ocupación de 500 a 900 trabajadores, cuando tenemos un aproximado de dos millones de familias viviendo en la pobreza y la demanda de trabajo es superior a 60,000, el personal técnico proviene de sus países de origen, solo pagan la renta del local fabril, el transporte local al puerto de embarque o de recibo de materias primas y transportar los productos elaborados, que no se puede comercializar dentro del país, según la ley respectiva.

Otros países se dedican a investigar la cuantía de sus propios recursos naturales, suelo, subsuelo, y el mar que les pertenece, sitios turísticos, así como su potencial artístico, con el objeto de preparar estudios de factibilidad técnicos, económicos y financieros, ofertando aquellos que demuestren mayor ventaja lucrativa a inversionista locales o del exterior y desde luego con mayor beneficio para el país, generando trabajo, riqueza de producción e ingresos de divisas por sus exportaciones y a más bajo costo de materias primas. En nuestro caso tenemos más de 60 variedades de plantas y árboles con propiedades alimenticias y medicinales a industrializar, además de la creatividad de miles de personas que elaboran productos artesanales y subproductos de los frutos existentes que ameritan verdadera investigación, la cual puede ser encargada a universidades locales, al Colegio de Economistas u otras entidades interesadas en el desarrollo del país y consecuentemente miles de salvadoreños tendrán empleo, ahorrándose altos gastos de promoción.

Si bien la captación de dinero circulante es un medio para establecer la capacidad de pago para el sostenimiento familiar, por sí no resuelve el problema de la pobreza, debe agregarse las medidas que se toman para hacer llegar ese dinero vía trabajo permanente, son muchos los proyectos de inversión y otros que en realidad no retribuyen ni bienes ni servicios y menos moneda efectiva, corresponde al profesional economista proyectar los rendimientos esperados y si vale la pena efectuar las inquietudes durante un período previsto. Para que un proyecto sea realmente eficaz en su objetivo, tiene que estudiarse la factibilidad de obtener los factores básicos, no solo el financiamiento, sino el tiempo de ejecución, recurso humano, su cantidad y calidad, los beneficiarios y la aceptación del producto por el consumidor final, aun cuando sea para servicio social; en todo caso, para obtener un empleo se requiere determinado nivel de educación y formación profesional.

La pobreza también tiene otros orígenes, adicional a la falta de educación general, la preparación o capacitación de los oferentes y son aquellos que no saben organizar sus gastos e ingresos personales y familiares, mediante la adquisición de productos no necesarios para el hogar, que se convierte en una adicción y la pobreza del país se debe en parte a evasión de impuestos correspondientes de una mayoría de ciudadanos que afecta el desarrollo de proyectos sociales.