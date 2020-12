La política como incordio, arma contra la convivencia

Y en El Salvador, el poder ha servido para lo mismo y se ha expresado casi siempre del mismo modo. En ese sentido, la crónica de nuestra nación es la de los ciudadanos lidiando contra el despotismo del Estado.El apetito de algunos sectores por utilizar al Estado y a sus administradores es constante, una amenaza que democracias jóvenes como la salvadoreña enfrentan a ambos lados del Atlántico.

Nuestra democracia ha nacido y crecido acosada por la ansiedad; es una situación natural, porque el proceso político debió abrirse paso entre las imposibilidades factuales y la desconfianza entre los actores. Unos y otros por igual reclamaban garantías para construir realidades, y eso sólo fue posible con instituciones insufladas de esa aspiración así como mucha voluntad.

Es natural que el andamiaje democrático fuese ocupado en la práctica no por un pluralismo moderno sino por el bipartidismo, el choque de dos visiones ideológicas que se trasladó desde el conflicto armado a la crónica de dos proyectos de Estado pujando uno contra el otro en las urnas. Y la erosión de ambos vehículos supuso paulatinamente la conformación de una nueva fuerza que aspira a ser mayoría legislativa dentro de algunos meses. Acaso la transición entre una y otra cosa haya sido brusca, pero las condiciones estuvieron ahí de modo progresivo.

Hasta ahí, todo lleva un ritmo y una lógica, la inercia de los últimos 40 años que conduce del autoritarismo a la apertura democrática. Pero eso es sólo si reducimos la historia nacional a la historia de las manifestaciones políticas, porque si profundizamos en los 200 años de la República, encontraremos otro eje mucho más consistente, que es el de la naturaleza del poder. Y en El Salvador, el poder ha servido para lo mismo y se ha expresado casi siempre del mismo modo.

Ejemplos de proceso democrático roto por la influencia de esas esferas los hubo en toda la historia latinoamericana, algunas veces por interesada interrupción del Estado de derecho, en otras porque detrás de una fachada reformista sólo había proyecto corporativo o incluso cleptocracia. Sin importar el objetivo ulterior, muchas de esas involuciones comenzaron con el debilitamiento institucional, la crispación social y el autoritarismo disfrazado como remedio.

Un retroceso de tal índole puede ocurrir poco a poco o bien en un parpadeo; eso depende de las condiciones materiales así como de lo consciente y activa que sea la sociedad, de la estima alta o pobre en que tenga sus conquistas democráticas, de la oposición apasionada o pusilánime que haga de sus espacios de expresión, de que tanto quieran resistir los que no están de acuerdo.

Valgan estas reflexiones para que entendamos lo decisivo de este momento en la historia política de El Salvador: los que ahora se abalanzan contra el Estado de derecho y amagan todos los días con agredir a las instituciones no gozarían de esta pobre oportunidad -ni de la más generosa chance que es la de servir a la nación con sobriedad y templanza- si no se hubiese construido democracia. Que la crispación que siembran no se contagie y que no contamine el propósito de convivencia en paz de todo el país.