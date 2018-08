La política está en todas partes

Es absurdo esperar que los diputados, los funcionarios más políticos, se abstraigan de su entorno y su razón de ser y elijan funcionarios que no tengan nada que ver con la política. Y, sobre todo, cuando estos últimos han sido producto de procesos políticos.

Sin embargo, no tiene sentido legal que incumplan los plazos para elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). No se trata de la primera vez que lo hacen, y lo más seguro es que no sea la última, pero eso no los exime de sus responsabilidades. En esta ocasión, haber dilatado el proceso hasta que terminara el período para el que habían sido electos los magistrados de la Sala de lo Constitucional hace pensar que fue algo premeditado, en espera de sortear las exigencias que estos magistrados salientes impusieron sobre elecciones similares en años anteriores (muchas de ellas anuladas).

Hay requisitos formales para ser parte de la CSJ. Y están en la Constitución. Pero, también, hay otras disposiciones que emanan de los fallos emitidos por la última Sala de lo Constitucional (mismas que si se les hubieran aplicado a ellos probablemente no hubieran cumplido en su totalidad), y que se han vuelto el nuevo piso para nuevos funcionarios.

Pero, volviendo a la naturaleza política de la Asamblea Legislativa, es de suponer que las fuerzas que están representadas en su interior no quieran repetir el "accidente" de hace nueve años: escoger a magistrados que, una vez asumieron sus cargos, rompieron cualquier tipo de compromiso con líneas políticas previas. Porque esto no es algo nuevo. Por décadas, la Corte Plena se convirtió en una extensión proporcional de las bancadas parlamentarias, precisamente porque son electos por los diputados. No es lo que deberían hacer, pero ha sido una realidad antes y lo es ahora. Por eso es que escuchamos que no hay nuevos magistrados, precisamente porque los candidatos más fuertes distorsionarían "la correlación" política interna actual de la CSJ y ya no reflejaría a la actual Asamblea (que hay que acordarse viene de ser renovada, con la sensible reducción de legisladores efemelenistas).

A eso se suma que en menos de un año habrá una nueva Presidencia de la República. Los grandes actores hacen cálculos viéndose en la primera magistratura y, por ende, reclamando una influencia acorde a esa naturaleza en el interior de la Corte. Y como, además, el juicio al expresidente Antonio Saca ha sido tan escandaloso impacta, obviamente, en el ámbito político. ¿Casualidad en la actual coyuntura? No lo creo.