La pregunta no es quién fiscaliza sino quién espía al periodismo

"Dicen que el periodismo fiscaliza al gobierno pero ¿quién fiscaliza al periodismo?" se pregunta el presidente de la República a propósito de una publicación de un medio radial en redes sociales. Y la pregunta, que no es retórica tratándose del mandatario, merece mucho más que el juego de palabras correspondiente sino un debate y una reflexión continua de parte de los profesionales de la información, los mismos que durante esta administración se enfrentan a un trance que la mayoría no se imaginaba.

Acierta Bukele al iniciar la frase con un "dicen" que pone en tela de juicio la fiscalización que el periodismo le hace al gobierno. Es que en El Salvador, hace dos años y medio que el régimen lucha por entregar cada vez menos información, por esconder los datos que deberían ser del dominio público, por destruir la Ley de Acceso a la Información Pública y ha reducido al Instituto fundado para velar por la defensa de ese derecho y la honra de esas obligaciones a un criado educado de la presidencia.

No es sólo que el gobierno ha echado llave a la información sino que además ha camuflado como periodismo lo que es sólo ejercicio propagandístico a través de un periódico oneroso para los contribuyentes y de una no menos cara plataforma de radio, televisión y digital. Bukele puede pavonearse de que desde su llegada al poder ejecutivo, buena parte de lo que el público cree que es periodismo no fiscaliza al gobierno sino que más bien le hace las veces de corista y animador.

No obstante, el periodismo independiente continúa arrojando luz e información a la nación, y es uno de los principales motivos de preocupación del gobierno. Es que instalar sin resistencia la narrativa oficial de un país que camina sobre ruedas, que florece económicamente y en el cual se respetan Constitución y derechos humanos es imposible con los periodistas preguntando, auscultando e investigando.

La que fiscaliza al periodismo es la misma población, que premia con su consumo, con su lectura y audiencia a aquellas empresas de comunicación y contenido que mejor servicio le brindan con una agenda equilibrada, con un estándar ético innegociable y que están dispuestas a enfrentar los castigos, costos y cortapisas gubernamentales automáticos por continuar con su afán democrático.

Como lo ilustra la Declaración de Chapultepec firmada por la Sociedad Interamericana de Prensa en 1994, "sin medios independientes, sin garantías para su funcionamiento libre, sin autonomía en su toma de decisiones y sin seguridades para el ejercicio pleno de ella, no será posible la práctica de la libertad de expresión. Prensa libre es sinónimo de expresión libre".

Bukele y los gobernantes que le antecedieron han tenido cada cual coyunturas, ideario o peor aún motivaciones personales para no aceptar ese derecho de la sociedad ni el papel fundamental que un periodismo independiente juega en el desarrollo de la libertad de expresión y la consolidación y defensa de la democracia.

El periodismo está obligado a ser responsable, respetar el debido proceso y corroborar para no caer en errores; pero en todas las democracias y ni se diga en ambientes autoritarios como el que se ha construido recientemente en El Salvador, desde las esferas de poder suele haber maniobras para desacreditarlo a partir de lo filosófico, no de lo técnico ni de lo metodológico, disfrazando la resistencia a la transparencia con quejas que se resuelven apelando a la precisión mandatoria de una redacción, no cuestionando la inspiración de los periodistas que la componen.

Que Bukele se permita líneas y opiniones como esa en lugar de garantizar que su gobierno no apoya ni financia el comprobado espionaje a decenas de reporteros salvadoreños incluidos algunos de LA PRENSA GRÁFICA es en sí misma una contradicción amarga, otra en las alforjas del periodismo nacional.