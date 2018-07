La prevención de la violencia es un reto urgente que tiene múltiples facetas y así debe ser asumido

La proliferación y la expansión de la violencia en nuestro medio es, sin duda, el factor que más distorsiones y trastornos provoca en el vivir cotidiano de los salvadoreños, y lo más grave es que hasta el momento no se ha logrado poner en marcha una estrategia de lucha y de control que ataque a profundidad todas las causas y manifestaciones del fenómeno. Vienen dándose variadas iniciativas y activándose diversos programas en esa línea, pero la situación no cambia de fondo, haciendo crecer la sensación generalizada de que lo que estamos padeciendo como sociedad y en las distintas comunidades y ambientes no tiene salidas a la vista, lo cual promueve la frustración social y hace que se dé un constante deterioro de las condiciones de vida.

En ese sentido, la prevención de la violencia es un reto más amplio y más complejo que la mera prevención de la delincuencia, que ya en sí muestra complicaciones de alta intensidad. Y es que no sólo se trata de mover acciones en el terreno, que desde luego son indispensables para alcanzar soluciones que resulten pertinentes y sostenibles, sino de establecer dinamismos de cambio real en referencia a las formas en que los salvadoreños nos comportamos cotidianamente. La violencia no surge de la nada: es el producto de una serie de malos hábitos y de prácticas distorsionadoras que se han venido acumulando en el tiempo.

Por consiguiente, lograr que la violencia se vaya revirtiendo hacia un proceder normal, respetuoso y constructivo requiere todo un proyecto de vida renovada, en el que participen absolutamente todos los salvadoreños, sin distingos de ninguna índole. Dicho proyecto tiene que surgir de la voluntad compartida de cuantos constituimos la llamada sociedad civil, en alianza con los distintos poderes que se mueven en el escenario nacional, comenzando por los poderes políticos, cuyos movimientos y decisiones son siempre tan determinantes.

La violencia y la delincuencia son elementos detonadores de los peores males que nos aquejan, y por eso deben estar en la primera línea de la agenda nacional. Dicha agenda sigue siendo improvisada e inconexa, y la definición completa y exhaustiva de la misma es un mandato que nos impone la misma realidad. Los programas específicos, especialmente dirigidos a los jóvenes para que se motiven a apartarse de las actividades delincuenciales y de los móviles violentos, pueden cumplir una función complementaria, pero lo que en verdad está siendo cada vez más imperioso es enfocarse en lo fundamental de la problemática y a partir de ahí desplegar un plan de acción que se dirija con todo hacia el descuaje de los flagelos más graves.

La prevención no puede ser vista en ningún caso como un programa menor o de reducidos alcances, ya que constituye la médula del cambio de rumbo en clave de futuro. Los salvadoreños, y más aún los representantes de los salvadoreños, tienen que tomar inmediata conciencia de ello, para ya no seguir en las gesticulaciones superficiales. Esta es una cuestión vital, que ya no admite espera de ninguna índole. Lo que hay que hacer se debe hacer desde este mismo instante, y eso tendrían que oírlo en altavoz los que aspiran a conducir al país de aquí en adelante.