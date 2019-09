La prevención es crucial para combatir la violencia

Según hemos aprendido de las experiencias de ciudades e iniciativas que han tenido éxito en el combate a la violencia pandilleril como la nuestra, es que la persecución del delito, que en criminología se clasifica como represión, es necesaria, pero no suficiente para combatir con éxito el fenómeno. Experiencias ricas y variadas indican que la persecución del delito debe ir acompañada de prevención, rehabilitación y reinserción. En el Plan El Salvador Seguro, plan muy bien estructurado con la participación y el aval de instituciones como el PNUD, la AID, la OEA, la Unión Europa, Cooperación Internacional, Academias, tanques de pensamiento, partidos políticos, medios de difusión y gente pensante y deseosa de servir de la sociedad civil, el presupuesto para represión es únicamente 25 %, el otro 75 % es para las labores mucho más complejas y permanentes en el tiempo que tienen que ver con la prevención en todas sus etapas.

Aprendimos de un gurú suizo que trabaja en ese tema mundialmente, que entre el 80 % y 85 % de las muertes violentas en el mundo se producen en conflictos irregulares como el que vivimos en El Salvador y no en guerras o conflictos entre países, sectas religiosas o étnicas. El dato es revelador para poner en contexto que este es un fenómeno mundial y que al igual que cualquier pandemia o epidemia, las formas de remediarlas y de combatirlas son comunes. Ni el fenómeno es aislado ni las fórmulas para combatirlo son receta para un solo país ya sea el nuestro, Medellín, Los Ángeles o el centro de Estocolmo.

Las fórmulas de prevención son diversas, van a territorio y están orientadas a sacar a los jóvenes en riesgo, del hábitat tóxico en que viven, que los convierte potencialmente en delincuentes si no se hace nada por ayudarles, esto significa desde cosas sencillas como la creación de espacios abiertos, seguros para la recreación, hasta las labores más complicadas. La semana pasada se inauguró una mega obra de espacios abiertos, el Parque Cuscatlán, que tendrá un impacto importante en la disminución de la violencia al proporcionar espacios de recreación abiertos, bonitos y seguros en la población del AMSS, como es el Parque Bicentenario, importante pulmón social, no solamente ecológico.

Debe haber espacios abiertos, seguros, a lo ancho del territorio, en cada municipio. Es importante tener parquecitos, arriates, canchitas deportivas para fútbol, polivalentes para básquet y otros que pueden ser usados para prácticas de artes, gimnasia, etcétera. Es fundamental que las zonas sean cuidadas y seguras, le corresponde a la municipalidad que debe auxiliarse de aportes de empresas de la zona y ciudadanos que se ven beneficiados, apoyando ya sea con dinero, especies o trabajo. Es ideal que las canchas tengan iluminación para que sirvan de noche, cuando el ocio invita a los jóvenes a acciones delictivas.

Recordamos el éxito que tuvo la iniciativa del Consejo de Seguridad de Salvador Samayoa cuando instaló canchas con iluminación en lugares altamente conflictivos en Soyapango, Ciudad Credisa y otros, y puso el cuidado de luminarias y canchas en manos de los jóvenes que las utilizaban, muchos de ellos pandilleros. Por supuesto nadie tocó una luminaria ni cometió ningún hecho que arruinara el espacio común de todos.

Los anteriores son solo unos ejemplos, hay mucho más que hacer y vamos a seguir exponiendo a la conciencia ciudadana y al Gobierno, como una contribución a la labor que tienen por delante, que no es fácil y por el momento no cubre o al menos no lo vemos, adecuadamente la labor de prevención.