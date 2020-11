La profesionalización del servicio exterior salvadoreño

rob_metra@hotmail.com

Embajador de carrera

La proyección del país en el ámbito externo está asociada principalmente a diversas acciones que realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores, y quienes las ejecutan, como es el caso de los embajadores cuyo nombramiento depende del presidente de la República. Por ello, animado de la experiencia en la temática, como diplomático de carrera retirado, con el rango de embajador, inscrito en el escalafón diplomático y funcionario, por muchos años en dicho Ministerio, puedo atestiguar de mis tiempos en la práctica diplomática, las modalidades seguidas en los nombramientos de carácter “político” y de “carrera”, de funcionarios en el servicio exterior como son los embajadores, y recurriendo a una elemental memoria histórica y conversando a la vez con amigos colegas de la Agrupación de Diplomáticos Salvadoreños, que acopian experiencias al respecto, me viene a la mente los casos de los nombramientos políticos, que, por cierto, es una práctica reconocida y aceptada de la diplomacia tradicional y aplicada en las legislaciones internas de muchos países, bajo el supuesto que la persona nombrada por decisión política, y que no siendo diplomático profesional, puede ocupar el cargo.

En este contexto, existen elementos que no pueden aislarse, porque responden a realidades para este tipo de nombramientos, sobresaliendo entre los principales la afinidad política e ideológica, simpatía, amistad, nexos familiares, contribución financiera y el resultado puede determinar en el terreno diplomático, un embajador que desconoce las herramientas necesarias para el ejercicio diplomático y como utilizarlas y, en consecuencia, se dedica al trabajo tradicional de una embajada, con una existencia cómoda y bien vivida, amparándose en que su nombramiento político viene directamente del presidente de la República.

Bien podría realizarse un esfuerzo para reorientar este proceso y que no refleje modalidades del pasado, optando por identificar en la persona así designada un adecuado perfil profesional y una calificada preparación. Cumplidos estos requisitos, podrá responder mejor la distinción que se le hace, asumir con capacidad y responsabilidad la representación del país, y ejercer la función diplomática como corresponde.

Como profesional diplomático considero que debe retomarse el tema de la profesionalización de la función diplomática en todo sentido, y la Cancillería salvadoreña puede adecuarlo a los proyectos de modernización, posibilitando los nombramientos de diplomáticos de carrera, integrando y dando oportunidad en el servicio exterior, a profesionales y especialistas en las relaciones internacionales, formados en su triple aspecto político, jurídico y económico, principalmente, y cumpliendo los requisitos de ley establecidos para poder ingresar a la carrera. Es de destacar, que en esa especialidad académica, están formados los embajadores de carrera, acreditados en la sede de Naciones Unidas en Nueva York y en Ginebra, así como otros más, también diplomáticos profesionales, ubicados en varias embajadas, en representaciones ante organizaciones internacionales y consulados. No me cabe la duda que la diplomacia profesional rinde mejores frutos y en consecuencia, es un instrumento esencial para proyectar mejor la acción que El Salvador lleva en el exterior. Debo precisar que en un cambio de gobierno, los embajadores políticos apuntan más a su reemplazo por otros afines al nuevo gobierno y los embajadores de carrera, por su parte, tienen mayor posibilidad de permanecer en sus cargos.

Sin duda alguna, los tiempos difíciles que atraviesa el mundo, redimensionaran el accionar político-diplomático en el plano internacional post-pandemia, y los países deberán adaptarse a las nuevas circunstancias, para mantener abiertos los contactos con el exterior. En la práctica, será muy importante el desempeño de los representantes diplomáticos y consulares, que tendrán un rol protagónico para proyectar la presencia e imagen de su país.