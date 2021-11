La profética distopía de George Orwell "1984" se cumple

Voy a compartir un escrito reciente de Benjamin Stein, abogado y excelente escritor norteamericano, porque pienso que amerita leerse detenidamente, dado que estamos viviendo épocas totalmente inconexas, discordantes, incoherentes, demostradas magistralmente en su escrito que me atrevo a analizar especulando ser posiblemente la culminación de la profética "distopía" ("DISTOPÍA: una sociedad ficticia, deshumanizada e indeseable) descrita en 1947 por George Orwell en su libro titulado "1984", porque a simple vista observamos que este referido está ya sucediendo no solo en EUA sino mundialmente.

Ben Stein escribe:

"Nunca soñé que tendría que enfrentar el prospecto de no vivir en Estados Unidos de América, o por lo menos en el país que conocí toda mi vida. Nunca he deseado vivir en otro lado. Esta es mi patria y me siento privilegiado de haber nacido aquí. Pero hoy desperté y mientras bebía mi café, realicé que todo estaba a punto de cambiar. No importa cómo voté, o lo que haga o no.

Pensé para mí, algo diabólico ha invadido a mi nación. Nuestras vidas jamás serán las mismas. He estado confundido con la hostilidad de familiares y amistades. Veo a personas que conocí toda mi vida, tan llenas de odio acordes con opiniones que no expresarían jamás como propias de ellas. Siento que puedo estar entrando en la ‘Dimensión Desconocida’ (‘The Twilight Zone’). Nos hemos convertido en una nación que ha perdido su juicio colectivo. ¡No puede justificarse tanta demencia!

–Si un hombre pretende que es una mujer, estás obligado a verlo como tal. –Los rusos influenciando nuestras elecciones está malo, pero ilegales votando en ellas está bueno. –Fue bueno que Biden extorsionara al presidente de Ucrania, pero fue procesable ofensa que Donald Trump lo investigara. –Veinte años es joven para beber cerveza, pero 18 es edad suficiente para votar. –Inmigrantes con tuberculosis y polio son bienvenidos, pero tú debes probar que tu perro está vacunado. –Médicos irlandeses e ingenieros alemanes que deseen migrar a EUA requieren pasar rigurosos exámenes, pero cualquier literato marero que se salta el muro sur es bienvenido. –Si haces trampa para entrar a College te meten preso, pero si haces trampa para entrar al país te dan College gratis. –Muchos alegan que no existe el Género, pero exigen a una mujer para Presidente. –Vemos a otros países hacerse Socialistas y colapsar, pero parece un gran plan para nosotros. –Criminales son apresados y liberados para dañar a más gente, pero detenerlos es malo porque viola sus Derechos Humanos. –Señalar toda esta hipocresía de alguna manera nos convierte en ‘racistas’.

Nada ya hace sentido –no valores, no moral, no civilización–. La gente está muriendo por un virus chino, pero es racista referirse a él como chino, aunque fue en China donde empezó. Estamos visiblemente viviendo en un mundo al revés donde lo correcto es incorrecto y lo incorrecto correcto, lo inmoral es moral y lo moral es inmoral, donde lo bueno es malo y lo malo es bueno, ¡¡¡¡donde condenar a muerte a asesinos es equivocado, pero condenar a muerte y matar bebés no nacidos está OK!!!!... ¡¡¡¡Despierten, Americanos!!!!, ¡¡¡el gran inhundible American Titanic chocó contra un témpano, está haciendo aguas y se hunde rápidamente!!!..."