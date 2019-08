La próstata es una glándula esponjosa, del tamaño de una nuez, situada alrededor de la uretra masculina. Su función es prolongar la sobrevivencia de los espermas, por medio de la secreción de un líquido alcalino lechoso, que neutraliza la acidez vaginal. Por alguna razón genética-cultural, los salvadoreños tenemos próstatas inmensas.

A partir de los 40, es normal que la próstata sufra un agrandamiento benigno, entre un 50 y 75 % de su tamaño original. Arriba de los 80, esta se agranda entre un 75 y 90 %, debido a altos niveles de dos químicos en el cuerpo (dihidrotestosterona y 5 alfa reductasa).

Si no crece, no hay problema; pero si crece, es común enfrentarnos a tres enfermedades de próstata: 1) la hiperplasia prostática benigna, 2) la prostatitis y 3) el cáncer prostático.

Al crecer, la próstata presiona la uretra, la cual la obstruye la vejiga, misma que tiene que hacer mayor esfuerzo, por lo que se irrita. Como resultado, el afectado orina pequeñas cantidades con mayor frecuencia. Además, si no se controla oportunamente, la vejiga pierde la habilidad de llenarse y vaciarse por sí sola, por lo que se produce retención urinaria.

Más del 70 % de los hombres menores de 40 está libre de este mal, pero, cuando la edad avanza, y la próstata crece, es común padecer de los siguientes síntomas: frecuencia y urgencia para orinar, hesitancia (retraso en iniciar la micción), nocturia (levantarse a orinar más de 3 veces por la noche), incontinencia, y sangre en la orina.

La medicina moderna ofrece varias formas de evaluar la próstata, incluyendo el examen más temido: el tacto rectal. Como les dije antes, la próstata es como una esponja, por lo que el tamaño y la consistencia solo se puede determinar con el dedo de su urólogo. Si usted tiene más de 40, y es de los que primero muerto, antes de pasar por este examen, al menos verifique el nivel de PSA (antígeno prostático específico), hágase un examen de flujometría (medir la orina residual), un análisis de orina, y/o una resonancia.

La medicina moderna tradicional ofrece nada más dos formas de tratar la hiperplasia prostática: medicamentos y cirugía. Aunque los medicamentos han demostrado disminuir los síntomas, e incrementar el flujo urinario, es necesario tomarlos de 3 a 6 meses para comenzar a ver resultados, y algunos ponen en peligro la potencia sexual.

En los casos de presentarse una hiperplasia prostática avanzada, no hay vuelta de hoja que una cirugía de resección transuretral, en la que introducimos un resectoscopio, a través de la uretra, mismo que ingresa con electricidad para remover toda la glándula.

No deje que la cosa se ponga tan fea. El cáncer de próstata es la segunda causa de muerte en los hombres. Desde 1988, año en que se descubrió el PSA, es factible la detección temprana, aunque no es de confiarse, pues hay casos de pacientes con cáncer de próstata a pesar de tener rangos normales de PSA.

Cierto, las resonancias magnéticas señalan, por espectrografía, áreas sospechosas de milímetros de tamaño, gracias a las cuales podemos detectar los primeros síntomas de cáncer prostático, y actuar con biopsias oportunas. De estar localizado el cáncer de próstata, el pronóstico y el manejo son confiables.

Pero si aprecia su vida, no le tenga miedo a su urólogo, responsable de realizar el examen más temido, altamente recomendado por sus niveles de certeza. Recuerde, los salvadoreños tenemos grande la próstata, mejor salgamos de dudas antes de que sea demasiado tarde, le aseguro que no duele y que su tono de voz no le va a cambiar.