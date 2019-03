La protesta ciudadana siempre debe ser pacífica

La semana pasada se dieron algunas manifestaciones en donde grupos de ciudadanos se movilizaron hacia la Asamblea Legislativa para expresarse con relación a la discusión que existe en el país sobre la legislación del agua, en donde lamentablemente se presentaron actos de violencia por parte de ciertos manifestantes. Esto excede el llamado derecho a la protesta ciudadana o social, que se materializa principalmente por medio de los derechos de reunión (art. 7 Cn.) y de libertad de expresión (art. 6 Cn.), ambos regulados por nuestra Constitución.

El derecho a la protesta ha sido internacionalmente reconocido como un derecho humano, el cual constituye un medio que tienen las personas para expresarse principalmente frente a los Estados para hacer llegar sus reclamos, exigencias, molestias, solicitudes, etcétera; sin embargo, hay elementos que no pueden estar ausentes y es que las manifestaciones deben ser pacíficas y respetuosas del ordenamiento jurídico, es decir, que no se cometan actos violentos que afecten o pongan en peligro la integridad de las personas o que dañen la propiedad pública o la privada; así como que no se restrinjan otros derechos, como el de libertad de tránsito de quienes se desplazan por la vía pública. Por su parte, el Estado, por medio de la PNC, debe brindar seguridad a los manifestantes, pero al mismo tiempo también a las personas que circulan por las calles o que están cerca de los lugares de la protesta, y al haber alteraciones del orden, debe actuar conforme a los procedimientos legales.

La Sala de lo Constitucional, en 1995, en una sentencia de inconstitucionalidad contra una ordenanza municipal reguladora de marchas y manifestaciones en San Salvador, que establecía algunas prohibiciones, se refirió al tema en comento, señalando que el derecho de reunión no tiene un carácter absoluto, sino que su ejercicio debe ser pacífico, es decir, exento de violencia; y que también deben tenerse presentes los intereses de la sociedad, protegiendo los bienes y derechos, tales como la propiedad, el libre comercio, el tránsito, etcétera. Mientras las manifestaciones sean pacíficas, la Sala reiteró que el Estado no puede coartar el derecho.

El problema en el país desde hace algún tiempo ha sido que algunos grupos sociales han abusado del derecho a la protesta, pues se han cometido actos de violencia en muchas manifestaciones, en donde también ha habido bastante pasividad de las autoridades de seguridad. Lo grave es que varias de estas manifestaciones han sido alentadas y promovidas por sectores políticos radicales. Como es propio de todo Estado de derecho, al presentarse actos ilícitos durante cualquier protesta, la autoridad debe intervenir y aplicar la ley como corresponde, siendo por ende negativo pretender presionar a la autoridad para que no cumpla con su trabajo, así como que esta simplemente sea espectadora.

El empoderamiento de la ciudadanía y la sociedad civil es importante para la democracia, y dentro de ello el derecho a manifestarse es necesario, pero, recalco, siempre debe ser pacífico y sin violencia, al contrario de lo que sucedió la semana pasada por parte de ciertas personas en algunas de las manifestaciones. Vivir en un Estado de derecho implica que los ciudadanos respetemos la ley, pero también que el Estado vele por su aplicación cuando se quebrante.