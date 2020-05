La quincena

Muchos permanecen encerrados, preocupados por su sobrevivencia, porque sólo comen cuando hay y en estos días, no hubo. No hubo mercado para ir a vender, no hubo buses a los que subirse para vender, no hubo gente a la cual venderle. Que políticos a los que nunca conocieron no les muestren empatía es lo de menos, el hambre mata todas esas sensiblerías. El problema es la inseguridad alimentaria y ese nudo en la garganta porque tus hijos se acostaron con apenas un mal tiempo de comida.

Ese segmento de la población, no menos de 800 mil personas, tiene que ser prioridad en este momento. Y no me refiero a todos los salvadoreños que viven en la informalidad -56 por ciento de la población económicamente activa si incluimos empleo doméstico y trabajo familiar no remunerado-, sino a los que viven en clave económica de subsistencia en el campo y a los sectores urbanos a los que les es imposible costear el equivalente individual a la canasta básica.

Asistir a estas personas en esta penúltima versión del estado de excepción es una obligación del Gobierno Central; por salud y seguridad pública, debe auxiliarles alimentariamente. Y ejecutarlo en orden, con transparencia, inteligentemente, haciendo partícipes de la distribución a las municipalidades.

Estos hermanos nuestros son tan vulnerables como aquellos que se encuentran en un hospital o en un centro de cuarentena, pero con un matiz: por incapacidad comunicacional e improvisación del Gabinete, no se les dio tiempo de prepararse siquiera un día. La consecuencia es un sacrificio insalvable para decenas de miles de familias a las que por decencia, por coherencia, vaya, por oportunismo electorero la administración no debe fallarles. La administración...

Estamos todos un poco cabreados. Ya sabíamos que nuestro sistema hospitalario no daba abasto, que el personal médico estaba rebasado; la vergüenza de entonces es la rabia de ahora. Ya sabíamos que el Estado ha sido un pésimo administrador, cueva de algunos de los peores ladrones de nuestra historia, por eso se vive prestando dinero que ni siquiera nuestros bisnietos alcanzarán a pagar. Pero a la cólera por ser ciudadanos de un país pobre y desabastecido, ¿había necesidad de sumarle tantas dosis de protagonismo presidencial?

Mientras en otros países, médicos, científicos y pensadores lideran el esfuerzo nacional contra la pandemia, en El Salvador, no tenemos liderazgo. Lo poco que hay es socavado de modo sistemático desde el círculo del poder. Y así, el espacio para el debate, la discusión y el análisis académico y científico de la situación es ocupado para la exhibición personal del presidente y para un concierto de insultos y descalificaciones políticas desde y contra él.

La del trolleo y desprestigio digital es la única industria salvadoreña que no se detuvo.

Confío que llegado el momento, nuestra nación estará a la altura, abrazará su futuro con frugalidad y compensará la mediocridad de su presidente generosa y solidaria. Pero tendremos que acelerar ese proceso, el de pasar de la cólera a la proactividad, auxiliar a nuestras autoridades de modo creativo, incluso disculpar su incapacidad para empatizar.

Eso no saciará nuestro derecho de saber qué se hizo con nuestro dinero durante la emergencia, quién fue el proveedor de qué, cuánto costó, si sirvió de algo, si hubo parientes beneficiados, y los de quién. Saber si además de onerosas, las medidas fueron útiles o no. E igual querremos que se reivindique a las familias de los fallecidos, que se le dé explicaciones a los vejados durante la excepción.

La sociedad civil, pues, tiene mejor diagnóstico del que se cree. Y mejor futuro que aquellas familias a las que la pandemia y nuestra democracia les dan lo mismo: han vivido en un país que a efectos prácticos no les ofrece garantías constitucionales y en el cual la salud es un lujo que nunca pudieron pagarse. Lo que les preocupa es de qué agarrarse para sobrevivir toda esta quincena.