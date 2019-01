La recta final

Amigos, estamos casi llegando a la fecha en que se celebrarán las elecciones del futuro gobernante de nuestro país. Les pido que dejen el odio, el resentimiento, los malos recuerdos, el pasado y vean hacia adelante: el futuro los espera. Su decisión puede ser clave para tener un mejor gobierno en El Salvador o para acercarnos más a lo que es Venezuela hoy en día: un país, sumido en la pobreza, la desesperanza, el caos, la tribulación y en una guerra civil.

Usemos las herramientas que nos ha dado la era moderna para investigar, para analizar, para profundizar. No nos dejemos llevar por las pasiones, por las falsas promesas, por el engaño, por el odio. Analicemos quién realmente está mejor preparado y tiene mejores calificaciones para gobernar. Quién tiene una hoja de vida limpia, quién tiene las mejores propuestas, la verdadera convicción para ayudar a nuestro pueblo. Averigüen quién realmente ha trabajado para acercarse y ayudar a su gente, para indagarse de sus necesidades, de sus problemas, de sus carencias. No se dejen engañar por el lobo vestido de oveja, que sería como el tiro de gracia para nuestra pobre nación.

Muchos me han atacado en Facebook y otros medios de difusión por el artículo que escribí en el Editorial de LA PRENSA GRÁFICA, titulado "Un mensaje de alerta a los jóvenes", el domingo 9 de diciembre de 2018. Pero me rijo por la verdad y lo hago por mi País, por mi familia, por mis amigos. A mis críticos les pido que hurguen en sus conciencias, sin pasión y mediten sobre sus actos; busquen la verdad. Sus insultos llenos de expresiones soeces solo demuestran su poca cultura y escasa educación. Pueden estar seguros que no me hará cambiar mi forma de pensar.

No comprendo cómo es que salvadoreños se prestan por prebendas miserables o intereses mezquinos y traicionen a su Patria, a sabiendas que no están haciendo lo correcto. Hay gente sin educación, confundidos que por ignorancia pueden equivocarse. Eso es comprensible. Pero conozco personas cultas, preparadas, cristianas, que saben lo que hacen, pero por ambición de dinero o poder son capaces de todo.

Mi Padre me enseñó que en la vida hay que ser coherentes con nuestros principios, con nuestras convicciones, con nuestras ideas e ir siempre por la línea recta. En mi artículo, recién publicado, yo no estoy obligando a nadie a que piense como yo, les reitero que simplemente los estoy invitando a que investiguen, analicen, profundicen. En estos tiempos que vivimos existen herramientas técnicas, modernas, para buscar la verdad. No hay excusa para equivocarse. Por eso nuevamente les pido que investiguen a fondo a los candidatos presidenciales y analicen sus propuestas.

Respeto a las personas que rebaten las ideas con argumentos. Que son fieles a sus principios. Dejemos el pasado atrás. Hay personas en prisión y otros perseguidos por actos de corrupción. Ahora es un nuevo escenario con diferentes actores.

Para finalizar reitero, veamos qué candidato a la Presidencia es el más calificado y con el récord más limpio y con las mejores propuestas y votemos de acuerdo con nuestra conciencia. Mi único interés al escribir estos artículos es orientar y ayudar a mi país.