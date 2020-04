La recuperación económica requerirá tiempo, planificación estratégica y perseverancia coordinada

Como nunca se había producido un trastorno con las mismas características y efectos de este que ha traído consigo la pandemia del coronavirus, todos estamos ante desafíos que alteran con intensidad desquiciante los patrones tradicionales y demandan poner en marcha toda una serie de medidas que sean capaces de reparar los daños que ya se acumulan y de restaurar una normalidad que permita reafianzar las bases del progreso lo más pronto posible. Y en tal sentido, hay que disponerse a hacer reconversiones, reajustes y reacomodos en todas las cuestiones básicas, desde las actitudes hasta los métodos de trabajo, pasando por supuesto por los enfoques y por los análisis que la misma complejidad del fenómeno real vaya demandando en el curso del proceso.

La recuperación a la que nos referimos es multifacética porque se trata de ir a reparar los múltiples daños que ha traído y sigue trayendo la pandemia, y que se ubican en distintos ámbitos del acontecer nacional. Y es que, para el caso, los únicos recursos más o menos eficaces para tratar de contener la avalancha de contagios pueden resumirse en un término: aislamiento. Las cuarentenas menudean por doquier, paralizando cadenas productivas, desactivando empresas, cerrando centros educativos, asfixiando negocios y dejando a infinidad de personas en creciente incapacidad de sostenerse y de contribuir al sostén familiar.

Hay algunos apoyos inmediatos y apremiantes que son muy útiles para paliar la emergencia en el momento, como por ejemplo el de los 300 dólares para la infinidad de perjudicados más desfavorecidos, pero el verdadero reto que hay que plantearse y definir sin tardanza consiste en planificar desde ya los mecanismos de recuperación permanente, tanto para los individuos como para la colectividad en su conjunto. Es decir, lo que debe plantearse en forma certera y hacedera es un plan de normalidad progresiva, que atienda a lo inmediato y que a la vez sustente el desarrollo en línea de progreso estabilizador.

Lo más importante es no perderse en ningún desvarío populista ni en ninguna fijación repentista, independientemente del origen que tengan y de los intereses que se propongan servir. Aquí lo fundamental es ir armando el rompecabezas del futuro inmediato con el estricto cuidado de colocar cada pieza en su sitio conforme a lo que la misma realidad está exigiéndole a cada quien, y sobre todo a los que tienen la responsabilidad de tomar decisiones o de influir en ellas en los distintos niveles del quehacer nacional. Hay que entender sin reparos ni veleidades que lo que más nos demanda el momento presente es claridad, seriedad y firmeza.

Tenemos que apuntarle a la recuperación económica en pleno, y para que eso se logre hay elementos esenciales que habrá que administrar de manera integrada. Entre ellos, los tres componentes que señalamos en el título de este Editorial: el manejo del tiempo, para que no haya tardanzas esterilizantes ni apresuramientos perniciosos, una planificación estratégica que no deje ningún cabo suelto y una perseverancia coordinada para evitar que en algún momento cada quien vaya por su lado, como ha sido tan deplorablemente común entre nosotros. El objetivo hay que mantenerlo en pie en todo momento: hacer que el país, su sociedad y su institucionalidad no sólo retomen el paso sino que lo hagan a un ritmo y con una certeza que conduzcan en ruta segura hacia lo mejor del futuro, que es lo que todos los salvadoreños merecemos.

Pongámonos, pues, a trabajar en este mismo minuto para que las energías reactivadoras se hagan sentir en el ambiente atribulado que vivimos. Eso inyectará confianza y fortalecerá el ánimo positivo.