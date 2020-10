La recuperación requerirá sacar fuerzas de flaqueza y entrar en fase de reordenamiento integral

Cuando se ha entrado en una etapa de renovación como esta en la que nos encontramos, se nos han juntado varias cosas que son a la vez un gran desafío y una gran oportunidad, lo cual hay que tratar de forma conjunta, para poder aprovechar así todo lo que nos ofrece este peculiarísimo momento histórico, en el que a diario hay retos impostergables y a la vez aperturas de la más variada índole. En ese orden, lo pertinente es asumir todo lo que venga, sin excusas ni pretextos, y comprometiéndonos siempre a hacerlo conforme a las condiciones específicas que se vayan presentando en el camino.

Como venimos expresando de manera reiterada, y cada vez con más insistencia, el reto de la recuperación económica es básico para que nuestro país no sólo se vaya encaminando hacia la consolidación de su proceso evolutivo sino que sea capaz de ir solventando sus carencias e insuficiencias para entrar en ruta hacia el desarrollo tal como lo exigen los tiempos que corren. Hemos estado inmersos en una serie de despistes derivados de conflictividades sin sentido, que se repiten sin cesar, sin que nadie obtenga ningún beneficio de ello; y por el contrario, lo que va aumentando es el desajuste de las medidas improvisadas, que se pierden en lo irrelevante y derivan en lo inconsecuente como queda cada vez en más evidencia.

No es posible que nos incorporemos a un ejercicio de normalidad en el que todas las fuerzas tengan su propio rango de participación si no se abren los espacios para que los distintos componentes del dinamismo social puedan actuar conforme a su propia naturaleza. En otros momentos del pasado, lo que vino imperando fue la falta de orden elemental, y eso se impuso por encima de cualquier otra consideración, hasta que desembocamos en la situación en la que la misma fuerza de los hechos ha provocado que esté cada vez más presente la necesitad de identificar los rasgos del avance evolutivo.

Dicho avance no se da nunca de manera improvisada, sino que tiene que responder a criterios que hay que ir acumulando en el tiempo, para que la improvisación no le gane el terreno a la proyección articulada. En el caso actual de nuestro país, lo que tenemos como desafío primordial es comprometernos a fondo con las dinámicas del progreso, porque de no ser así no habrá cómo ir saliendo verdaderamente a flote, ya casi en vísperas de entrar en un nuevo estado de cosas, que podría traer otras novedades de amplio alcance.

Recuperarnos llevará tiempo y mucha persistencia, porque de seguro habrá que hacer muchos esfuerzos y hasta sacrificios de muy variada índole, como ocurre casi siempre. Estamos ya en época de prueba, y lo pertinente es que asumamos el reto de manera total, porque no hacerlo así sería apostarle a continuar siendo inoperantes, cuando todo está puesto para que lo seamos de veras. Debemos reconocer que estar aquí en este preciso momento nos da recursos y anímicos y funcionales para poder salir airosos de todos los desafíos que se avecinen. Es muy difícil calcular cuánto nos llevará entrar de nuevo en línea restaurativa, y en tanto más nos tardemos en peor condición quedaremos.

Tenemos que movernos hacia donde la realidad nos vaya conduciendo, y dentro de esa dinámica hacer valer la conciencia del tiempo, que es en definitiva el que dirige todos los movimientos de la conducta humana. Esto tenemos que reconocerlo en todo lo que significa, porque de aquí en adelante sin duda vamos a tener que identificarnos con el esfuerzo de hacer bien las cosas, porque si no perderemos iniciativas y fortalezas, lo cual nos impedirá identificarnos con una actualidad que es clave para entender el proceso en el que estamos.