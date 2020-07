La reducción de la pobreza ha sido nuestro objetivo por décadas

A los economistas nos cuesta comunicar que hay una relación directa entre bienestar económico y bienestar social. Muchas personas creen que a nosotros nos interesan los indicadores económicos y el crecimiento de la economía en particular porque nos gusta que los números se vean bonitos, pero la realidad es que si la economía no crece, eso es un indicador que el empleo no crece o que el desempleo se está incrementando y es un indicador que la pobreza puede estar subiendo.

En los últimos cuatro meses la discusión ha sido sobre si la salud es más importante que la economía. En este espacio escribimos que era un falso dilema entre economía y salud. Al hablar de economía nos referimos a los ingresos de cada uno de los salvadoreños. Cada día va quedando más claro que a pesar de que estamos en un momento muy alto de la pandemia y que es muy probable que empeore antes que mejore, la realidad es que tarde o temprano se logrará contenerla y la vida pasará a una nueva normalidad. Pero también está quedando claro que lo que se va a quedar con nosotros por muchos años es el desempleo, con más énfasis en los jóvenes y el incremento de la cantidad de familias que están cayendo en la pobreza.

Los políticos tienen una visión muy corta al solo estar preocupados por las próximas elecciones, mientras que los ciudadanos y los empresarios estamos aquí para el largo plazo. Nosotros no vemos nuestra vida de aquí al 28 de febrero de 2021 sino que vemos cómo vamos a estar de aquí a 2025 o a 2030. Lo grave de la situación actual es que la pobreza se va a incrementar del 30.9 % que indicaba la encuesta de hogares y propósitos múltiples de 2018, que realiza la DIGESTYC, al que se había logrado reducirla en tres décadas, a cerca de 54 % en unos cuantos meses, según estimaciones de FUSADES y de organismos internacionales.

Para poder volver a reducir la pobreza a los niveles del 30 % nos va a llevar muchos años y el mayor problema es la desesperación en la que caerán entre 1.3 y 1.6 millones de familias que enfrenten esa situación de no poder cubrir sus necesidades básicas alimenticias.

El objetivo principal de poder generar condiciones positivas para que inversionistas nacionales e internacionales centren su atención en nuestro país, que desarrollen nuevas empresas y con ello que se incremente el empleo, es para que la pobreza se pueda reducir. La cantidad de personas que tenían un empleo formal en los sectores público y privado sumados, alcanzaban a diciembre de 2019 la cantidad de 871,000, es decir el 28 % de la población económicamente activa del país. Después del impacto de la crisis que estamos viviendo hay quienes estiman que se perderán hasta 200,000 empleos formales y cientos de miles de empleos informales por la quiebra de todo tipo y tamaño de empresas y por la reducción de personal que muchas están teniendo que hacer.

Es por ello que insistimos en que hay que atender los problemas de corto plazo pero nunca hay que olvidar que lo que se va a quedar con nosotros a largo plazo son las consecuencias financieras en la vida de cada familia. Hay que estar claros que cuando la situación de pobreza se agudiza en nuestro país las válvulas de escape son migración hacia otros países, principalmente Estados Unidos, y recrudece la violencia expresada en extorsiones, robos y muchos otros delitos que hemos vivido en nuestro país por décadas.

Una última reflexión es que las finanzas del Estado no van a dar para ayudar a las familias pobres salvadoreñas por mucho tiempo. La recaudación de impuestos caerá de manera permanente por la reducción de la actividad económica, la capacidad de adquirir endeudamiento adicional será cada vez más difícil y más cara, tal y como lo demostró la emisión de bonos la semana pasada a una tasa de 9.5 % anual a 32 años.

Los políticos de hoy no van a estar mañana pero los ciudadanos de hoy sí vamos a estar mañana pagando los platos rotos de lo que hicieron mal nuestros gobernantes. Esto nos debería llevar a reflexionar sobre el futuro que queremos, especialmente con la decisión que tomaremos en las elecciones del próximo año.