La reforma constitucional. Bases fundamentales

El anuncio del texto de las reformas a la Constitución, presentado la semana pasada por la Comisión creada por decreto ejecutivo del presidente y dirigida por el vicepresidente, se ha vuelto un indicador más de lo polarizada que está nuestra sociedad. En esta presentación trataré de los principios fundamentales que orientan una reforma constitucional.

1. La Constitución es el documento legal que establece las básicas relaciones entre la sociedad y el Estado: establece el marco dentro del que las normas jurídicas son válidas, define los fundamentales derechos y obligaciones políticas de los habitantes y establece la estructura fundamental del Estado.

2. La Constitución expresa el acuerdo entre la sociedad y el Estado; su carácter es eminentemente político, tan es así que, desde la Constitución de 1872, hasta la de 1983, se titularon "Constitución Política".

3. Si la Constitución es el principal y básico instrumento que rige al Estado en su relación con la población, es necesario que sea reformada, ya que, la sociedad es dinámica, evoluciona, por lo tanto, la Constitución tiene que ajustarse al cambio.

4. En conclusión una reforma constitucional requiere desarrollarse bajo ciertas condiciones políticas que permitan construir normas lo más representativas posible de la diversidad y concertación de los ciudadanos. Podemos señalar al menos tres de ellas:

a) Es indispensable que el proceso de reforma no se produzca en un ambiente de enfrentamientos y polarización política sino de una actitud de concertación orientada al bien común; un claro ejemplo de esto fue la unánime aprobación y ratificación de las dos Asambleas Legislativas a las reformas constitucionales acordadas en los Acuerdos de Paz.

b) El proceso de reforma debe asegurar la más amplia participación, de los diversos sectores que forman la sociedad; no basta una consulta en caída del cielo como si fuera una encuesta, sino lo que requiere es una ciudadanía preparada para entender y JUZGAR los cambios que se le proponen y las obligaciones que se le plantean. Esto implica desarrollar un nivel de educación del pueblo y, desgraciadamente, los gobiernos, de antes y hoy, han enterrado la educación sobre los contenidos constitucionales. Por lo tanto, el proceso de reforma constitucional requiere indispensablemente una campaña educativa para dar a conocer a la ciudadanía la trascendencia de la Constitución para su vida.

c) Al mismo tiempo desarrollarse con la mayor transparencia. Si se trata de cómo será gobernada de allí en adelante, el proceso de reforma debe ser guiado, no solo por las reglas democráticas que la vigente Constitución le establece, sino por el entendimiento que los cambios son necesarios para la sociedad y no para la tranquilidad y perduración de los gobernantes.

Esto no quiere decir que no tengan que incorporarse a su creación juristas e interesados en el tema, ambos son necesarios, pero más importante es ilustrar a la ciudadanía para que pueda entender los cambios y sus consecuencias para su vida; por ello, la transparencia del proceso es indispensable y requiere una apertura a todos los sectores interesados en los cambios y que estos sean guiados por el interés nacional. En nuestra historia las reformas o nuevas constituciones han sido motivadas por el interés del gobernante de turno, así, las Constituciones del general Martínez, de 1939 y del 45, introdujeron algunos cambios positivos, pero fueron el instrumento para perpetuarlo en el gobierno; o la de Rivera en 1962 que le facilitó candidatearse para presidente, y congraciarse con ultra conservadores eliminando la educación laica.

La "reforma constitucional" presentada por el actual vicepresidente carece de las condiciones políticas básicas necesarias para que sean un aporte duradero a la sociedad; significan un retroceso en el duro y difícil camino de la democracia y lo que arriesgan ser es convertirse en una reforma efímera; como le sucedió al dictador Martínez con la última "nueva Constitución", se hizo pasar en febrero de 1944 por una Asamblea Constituyente que controlaba y que al ser derrocado por el pueblo con la "huelga de brazos caídos", fue derogada por la Constitución de noviembre de 1945. Martínez, en 1930, inició su gobierno vitoreado por una buena parte del pueblo, pero la ambición del poder lo convirtió en dictador y ese pueblo lo derrocó en 1945.