La renovación es el proceso natural en la vida

La vida misma es una renovación, nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos, igual las plantas y los animales. Las organizaciones de todo tipo, de negocios, sectas secretas, entidades políticas y de negocios experimentan el mismo proceso, sin embargo pueden demorar su fin si tienen el talento para renovarse adecuadamente en forma constante, evolución positiva, o una mala evolución que termina en conflicto puede acelerar su fin.En estos días se ha hablado mucho de esto a raíz de los problemas que se dieron con algunos militantes de la Juventud de ARENA, que resultó en la expulsión de un líder y las renuncias de otros compañeros, unos en protesta, otros porque quieren aspirar a un cargo de elección popular. La versión más cercana es que uno de estos muchachos dio una entrevista a un periódico digital en la cual aparentemente en nombre del partido, o daba lugar a ello, dio declaraciones que van en contra de principios escritos del partido, sobre los cuales tiene una posición muy fuerte por lo que hubo un llamado de atención, aparentemente disgustos, reclamos de la militancia y de la dirigencia a los jóvenes, que levantaron polvo porque les estaban reprimiendo su libertad. Curiosamente quienes más ruido porque en ARENA “no le da espacio a los jóvenes” es el FMLN, un partido absolutamente vertical en el cual por disentir aun en un círculo pequeño los lleva a la expulsión.Yo recibo muchos jóvenes de 20 a 50 años que “quieren hacer algo por el país” y no hallan cómo, se les dijo que hay muchas formas, desde ONG filantrópicas, a servir en hospitales o clínicas rurales. También hay una forma de incidir más alto, es desde un partido político, que se afilien al más cercano a sus posiciones y trabajen desde allí... ¡¡Nooo!! don Rafa, allí no dan chance... y probaste? pregunto, NO, responden la mayoría.Bueno, acércate al partido de tu preferencia, decís quiero servir, si te dicen de que no digas que en la Cúpula Política del FMLN o presidente del COENA, te van a mandar a freír papas, pero si te dicen toma esta escoba y barre la recepción, si agarras la escoba y te haces notar, con tu talento en 6 meses podrías estar en un Comité y posicionarte para subir la escalera. Todo proceso se va dando naturalmente y entre más entusiasta y mejor sea tu desempeño y tus relaciones, más pronto y más alto escalarás.Yo creo firmemente en esto, en la renovación de las dirigencias, todas tienen un ciclo y las muy largas con el tiempo se agotan. Quien ingresa a servir y no a servirse adquiere derechos y responsabilidades, compromisos, tiempo familiar, no es fácil pero es remunerante... también adquieren una plataforma mucho mayor sobre la que desempeñarse y lograr sus sueños de mejorar al país.Los jóvenes no tienen derecho a nada solo por ser jóvenes, se lo ganan aportando trabajo y buenas ideas, como todos los que iniciaron jóvenes, ganan el derecho o el respeto por su trayectoria. Ojalá haya cientos de ellos queriendo entrar a la política y tomar el relevo generacional de los partidos.Si tienen ideas diferentes de las del partido, prueben tratando de hacer los cambio desde dentro, labor de convencimiento, reuniones, hacer campaña. Si el tema está demasiado difícil, profundamente en las raíces, flexibilice su posición y no la haga causa de guerra, hay mil temas más. Levantarse de la mesa inmaduramente sin haber luchado dura y humildemente, los descalifica como líderes.Ir a la prensa para presionar desde fuera no es correcto. Traten desde dentro y si no pueden, ese no es su partido.El incidente sacó chispas, pero no debe ser el gran tema de la juventud. Sigan entrando y luchando, propongan sin miedo pero con madurez, les escucharán.