La responsabilidad ciudadana debe ser la base de la elección presidencial que se halla a las puertas

Estamos en el tramo final de la campaña electoral que conducirá a las urnas donde habrá de elegirse a los que llegarán a ocupar la Presidencia y la Vicepresidencia de la República durante el quinquenio próximo; y en el extenso trayecto de dicha campaña la ciudadanía ha podido ir recogiendo insumos tanto personales como propositivos para poder tomar su decisión final, que podría concretarse en dos vueltas, si es que el 3 de febrero ningún candidato puede lograr la mayoría necesaria para que todo quede definido en esa fecha. Sin embargo, faltan aún dos meses para que se llegue al límite de la campaña, y las posibilidades de incidencia en el ánimo ciudadano están abiertas.

El mensaje principal que la ciudadanía está enviando desde hace ya bastante tiempo se dirige a los partidos políticos, que hasta el momento no han asimilado con suficiente conciencia lo que eso significa en las circunstancias actuales, y por eso no se han visto las renovaciones y los reacomodos que las circunstancias demandan; y son los respectivos liderazgos los que están más en deuda en esas tareas neurálgicas. Pero esto, con todo lo grave que es, no debería impulsar a la ciudadanía a cobrar facturas políticas en las urnas, porque de ello la más perjudicada en definitiva es la misma ciudadanía. Los ciudadanos tienen, ahora más que nunca, que hacer reflexiones de fondo a la hora de emitir el voto, para que este no se vaya a convertir en una trampa de futuro.

Lo que nuestro país está necesitando más que nunca es enderezar su rumbo en la vía constructiva, con certeza y con estabilidad, de modo que todos los imperativos del progreso puedan irse abriendo paso en medio de las condiciones imperantes, que son complejas y muy delicadas. Y para reorientar el rumbo nacional se requiere una conducción superior que esté regida por la lucidez, la sensatez y la apertura de miras, dejando atrás toda improvisación oportunista, del tipo que fuere.

La ciudadanía está en todo su derecho de reclamar eficiencia y consistencia en el manejo y en el desempeño institucional, y para asegurar que eso pueda llevarse a cabo es indispensable que la misma ciudadanía tome a tiempo y de manera inteligente y oportuna las decisiones que le corresponden. Los partidos políticos en contienda tienen que contribuir directamente a ello, moviendo voluntades en primer lugar hacia el ejercicio pleno del voto, y tratando de que el buen porcentaje de los que aún están indecisos vayan a cumplir con su deber electoral en forma satisfactoria para el proceso.

No bastan los tres días que establece la ley inmediatamente antes del día del sufragio para hacer las reflexiones correspondientes; dicho ejercicio debe hacerlo cada ciudadano en todo momento previo, para poder arribar a la fecha de expresar lo decidido con suficientes insumos sobre la responsabilidad que va envuelta en tal decisión. Es la suerte del proceso nacional lo que verdaderamente está en juego.

Dispongámonos, pues, todos y sin excepción, a cumplir con este deber que va mucho más allá de una mera obligación legal: es el destino del país lo que tenemos entre manos, y eso hay que verlo como una tarea superior.