La responsabilidad de la Asamblea Legislativa

La institucionalidad constitucional democrática está en grave peligro; ha sido violada pública y flagrantemente por el presidente de la república; si esto se permite, la puerta a la dictadura queda abierta de par en par.

El 9 de febrero fue el primer intento, fracasó por la actitud de defensa de la Constitución por la mayoría de los diputados, la inmediata reacción de la comunidad internacional condenando el fallido intento de golpe de Estado y la generalizada condena de las organizaciones de la sociedad civil. El presidente Bukele retrocedió y dijo que Dios le había dicho que tuviera paciencia, parece que esta se le ha terminado y hoy, instrumentando la crisis de salud que vivimos, vuelve a las andadas directa y con violencia verbal contra las normas constitucionales y sus defensores.

Los hechos son claros y contundentes:

1. Aprovechando la necesaria cuarentena para contener la invasión viral, ha recurrido a la indiscriminada detención de personas, por parte de la PNC y la F. A., cientos de salvadoreños están ahora en campos de detención, sin orden judicial, muchos de ellos condenados a confinamiento solitario, maltratados, candidatos a contagiarse por el apiñamiento y sin saber cuándo saldrán libres. La Asamblea Legislativa ha decretado leyes que regulan y no permiten estos abusos de los derechos humanos y la respuesta del presidente ha sido vetarlos.

2. Ante tales abusos ciudadanos han recurrido a la Sala de lo Constitucional, pidiendo amparo y la Sala, que es "el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio" (art. 183 de la Constitución), ha respondido favorablemente ordenando que el presidente Bukele, el director de la PNC, y los ministros de Defensa y Salud, cesen en las detenciones arbitrarias y se ajusten a las normas que solo la Asamblea Legislativa puede dar.

3. La respuesta del presidente Bukele ante esta sentencia es de completa y pública rebeldía, tuit tras tuit, 5 en un mismo día, no solo ha reiterado su desobediencia ante la ley, sino ha arremetido con insultos contra la Sala de lo Constitucional, argumentando que la defensa de la vida está por encima de toda ley o sentencia ignorando que los derechos humanos fundamentales, consagrados por nuestra Constitución, no solo los establecen, sino que dictan la manera específica en cómo y hasta dónde pueden ser limitados en casos de emergencia como la que vivimos y cuál es la única autoridad que puede hacerlo, la cual precisamente no es el presidente de la república, y que por lo tanto, sus órdenes se convierten en una clara violación de la Constitución.

¿Qué se puede hacer en defensa de nuestras libertades?

La Constitución vigente nos da la repuesta: el artículo 236 establece que el presidente, el vicepresidente, los ministros, amén de otros altos funcionarios, "responderán ante la Asamblea Legislativa por los delitos oficiales y comunes que cometan" y "declarará si hay o no hay lugar a formación de causa", lo que se llama el antejuicio. La Constitución faculta a cualquier ciudadano a pedir el inicio del proceso ante la Asamblea Legislativa pero no al fiscal general, a no ser que lo haga como ciudadano; la A. L. investiga el caso y si la mayoría de diputados encuentra base para el juzgamiento, lo traslada al Órgano Judicial y la dirección de investigación es asumida por el fiscal general.

Los diputados al asumir el cargo, cumpliendo con el mandato del artículo 235, han jurado, "bajo su palabra de honor... cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto"; lo que todos los demócratas esperamos es que los diputados sean fieles a su juramento y cumplan con lo que la Constitución les manda; si no lo hacen, este mismo artículo se cierra diciendo: "por cuya infracción serán responsables conforme a las leyes".