La salud es un derecho fundamental, no un medio para destruir la democracia

Mientras la Asamblea Legislativa discutía la superación de dos vetos presidenciales a decretos legislativos sobre repatriación de salvadoreños desde el exterior y sobre beneficios a profesionales de la salud, el presidente de la República escribió en su Twitter: "El @EICEES ha detectado significativa sospecha de #COVID19 en el salón azul de la @AsambleaSV en estos momentos. Se recomienda el cierre de la plenaria y el auto aislamiento de todos los diputados y personal, mientras se descarta o se confirman los casos sospechosos y sus nexos". El presidente de la Asamblea Legislativa optó por cerrar la sesión plenaria anunciando: "Con esta incertidumbre no podemos trabajar". Si no hay evidencia científica del virus entre los participantes, lo actuado se trató de un movimiento comunicacional, instrumentalizando las medidas sanitarias con fines políticos.

Más tarde, el presidente de la República expresó: "El @EICEES pone a disposición de todos los diputados de la @AsambleaSV, pruebas de #COVID19. Además pone a disposición del presidente de la Asamblea @marioponcesv, la desinfección inmediata del Palacio Legislativo, antes de que se realice la plenaria de mañana". Para entonces, la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa se había cerrado, y lo más importante, se había mandado un claro mensaje político antidemocrático.

El tema no es para nada menor, todo lo contrario, sobre todo si se tiene en cuenta que la Asamblea Legislativa no es la única institución que ejerce controles sobre el Órgano Ejecutivo. ¿Acaso veremos en los próximos días que cuando la Sala de lo Constitucional evalúe una sentencia en contra de los muchos abusos que se han cometido y se siguen cometiendo, también, repentinamente, habrá sospecha de contagios y se mandará a "centros de contención" a los magistrados? ¿Esto ocurrirá también en la Fiscalía General de la República si esta se decide a investigar las responsabilidades penales de los funcionarios por los abusos a derechos cometidos? ¿Qué hay de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, instancia a la que tantos salvadoreños han estado acudiendo con la esperanza de lograr apoyo? El control parlamentario es esencial para un Estado democrático y por ello, la Asamblea Legislativa y el fiscal general de la República, en defensa de la legalidad, deben investigar la publicación del presidente de la República, a fin de determinar su sustento o la falta de este.

Las instituciones públicas que se encuentran operando, todas ellas, deben adoptar las medidas sanitarias precisas; así como un protocolo estricto avalado por el Ministerio de Salud, para prevenir los riesgos de contagio e incluso buscar los mecanismos que permitan trabajar a través de medios electrónicos, de forma transparente y con acceso al público, si esto llegara a ser necesario, pues no sería extraño que la enfermedad que el coronavirus causa también pueda alcanzar a los funcionarios. No obstante lo anterior, de ninguna manera se justifica la interferencia indebida del Órgano Ejecutivo, interrumpiendo en la labor de las demás instituciones públicas. La comunidad internacional, la sociedad civil y las instituciones de control deben estar atentas, porque ya no es sorpresa que las medidas que debieran servir para proteger la salud se usen como sanciones arbitrarias contra la población y como amenaza contra las instituciones democráticas.