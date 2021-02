La sangre de un anciano y el odio de un sicario

Algunos ya han escrito sobre el horroroso evento en donde dos ancianos seguidores del FMLN fueron brutalmente asesinados por esbirros de NI, al servicio de Bukele y su primo el señor Alabí, de acuerdo con las investigaciones que ha realizado la FGR. Muchos organismos internacionales, además de los partidos políticos de oposición y organizaciones ciudadanas, se han pronunciado con asco sobre tan escandaloso tema, en tanto (para vergüenza de ellos mismos) el presidente y el vicepresidente han intentado por todos los medios minimizar el vandálico suceso y proteger a los probables hechores.

El Salvador ha visto morir su democracia a lo largo de un año y medio en que el bachiller-califa ha desgobernado esta tierra; y ha visto cómo este autócrata se salta las leyes secundarias y la Constitución, muchas veces con el silencio cómplice de otros funcionarios; y como lo hizo desde el mismo día de las elecciones presidenciales, cuando violando el silencio electoral, el entonces candidato de GANA llamó a la población a votar por él.

Como psiquiatra, he advertido desde el inicio el peligro que representaba un sujeto con la personalidad de Bukele; y el tiempo ha demostrado que en nada, sobre esto, estaba equivocado. Pero para quienes piensen que lo peor ya llegó, déjenme insistir que están totalmente errados. Hace unos meses, cuando todavía había un canal de televisión que no se plegaba al dictador, al ser invitado junto a un seguidor del sátrapa, este me pretendía corregir insistiendo en que la persecución política violenta ya no existía en un mundo cibernético y que la guerra hoy se libraba exclusivamente en los medios digitales; a eso, yo le respondí que la persecución ya había comenzado y que pronto a los verdaderos detractores del régimen (como a este servidor) se les cerraría la presencia en cualquier espacio televisivo y de radio; pero que además, casi inmediatamente empezaríamos a conocer sobre los primeros asesinatos políticos, para seguir en los siguientes meses con el encarcelamiento disfrazado de "delitos comunes" para sus opositores.

El seguidor del führer guanaco insistió en que eso no pasaría; pero evidentemente y con gran tristeza lo digo, ya está sucediendo. Unas semanas después, aparentemente por una negociación "secreta" entre el dueño del canal, los hermanos Bukele y su lugarteniente el Brozo, se cerró el espacio de "análisis de los jueves", tal como antes había pasado en todos los otros medios. Pero el siguiente paso, también ya fue dado por el tirano, quien ha seguido azuzando a sus esbirros para que se genere una violencia ciudadana sin precedentes; y así recientemente dos ancianos seguidores del FMLN fueron literalmente acribillados por tres secuaces del ministro de Salud y del mismísimo señor Bukele Ortez; siendo sin embargo, todavía peor, que este indolente, lejos de solidarizarse con las víctimas, los empezó a acusar de ser una especie de kamikazes que se habían auto inmolado para culpar al gobierno del hecho.

¿Hasta cuándo vamos a permitir que este engendro del mal mienta impunemente? ¿Hasta cuándo veremos cómo tergiversa todo, viola las leyes, se burla de las víctimas (ya lo había hecho en "El Mozote" y en "Aguas Calientes") para esconderse luego en su locura, disfrazándose de extraterrestre o en una parodia de dictador del Oriente Medio?

Hoy le escribo a la gente pensante, de cualquier signo político; inclusive a aquellos que por buena fe pero decepcionados del pasado, terminaron votando equivocadamente por este que decía tener nuevas ideas, pero que engañó a casi todos al no decir que eran malas.

Hoy le escribo a aquel que como dice Rubén Darío, en los versos a Roosevelt, "aún reza a Jesucristo y aún habla en español". ¡No se dejen engañar! El mal se disfraza algunas veces y parece un joven inofensivo con la gorra tirada hacia atrás, pero por sus frutos lo conoceréis. La mentira, la burla, el irrespeto a la ley, el odio y el llamado a la violencia no vienen de Dios, sino del maligno.