La seguridad básica

Hay necesidades básicas para que las familias y la sociedad progresen y una de ellas es la seguridad personal.

El Índice de Progreso Social (IPS), que periódicamente publica el Centro de Progreso Social de la Fundación Poma, incluye en esta categoría la tasa de homicidios, las muertes por accidente de tráfico, el terror político y los asesinatos extrajudiciales. El comportamiento que registran los indicadores durante los últimos 25 años obliga a cuestionar si estamos mejorando.

Durante el receso vacacional, las autoridades afirman que las muertes por accidente de tráfico se incrementaron en 24 % con relación al año recién pasado y que se ha registrado un mayor número de accidentes. En sus declaraciones, vuelven a recordar que las causas no cambian: distracción del conductor, invadir el carril contrario, no guardar la distancia reglamentaria, no respetar las señales de tránsito, velocidad inadecuada y manejar en estado de ebriedad. Por estas causas, impusieron a los conductores alrededor de 10,500 esquelas por un monto de $360,000. Eso en una sola semana.

En una sola semana fueron esas infracciones porque organizan una vigilancia especial. Si todos los días fueran para ellos "especiales", seguramente el número de esquelas y de multas sería sustancialmente mayor. En un año las multas serían de al menos de $18.7 millones y esto sería suficiente para contratar a gestores de tránsito dándoles la autoridad de imponer sanciones a los conductores. Este personal es autofinanciable con solo la imposición de multas a los miles de infractores que se movilizan en calles y avenidas.

Los homicidios se incrementaron al final del periodo vacacional a 17 por día, y además continúan los asesinatos extrajudiciales y las desapariciones. Los desplazamientos forzados por amenazas de quienes tienen el control del territorio son pan de cada día y aunque oficialmente ya se reconocen, familias enteras se desplazan con las consecuencias que esto tiene en la estabilidad y la seguridad familiar. En los territorios, no hay presencia de autoridad para defender el derecho a la libertad y a la vida.

¿Podrán las autoridades desde el nivel central asumir las competencias atribuidas al Estado? Hasta ahora, por más estadísticas que produzcan, pocos están convencidos de que hay avances sostenibles. Difícil tener avances con la centralización. Difícil tener avances destinando los recursos financieros a gasto corriente. Difícil tener avances haciendo más de lo mismo. Difícil tener avances creyendo que es un problema de financiamiento.

La inseguridad, en todas sus expresiones, es el principal flagelo personal, familiar y social. Sin seguridad es imposible progresar. Los niños y jóvenes tienen que adecuar su movilidad al control del territorio. Abandonan las escuelas. Las familias tienen que vivir respetando las "reglas" de ingreso y salida de los espacios de residencia. Abandonan sus viviendas para salvar la vida. Las empresas están obligadas a gastos adicionales que afectan su rentabilidad, para ingresar a los territorios sin el control del Estado. Y así ¿quién puede progresar?

La Presidencia de la República deja con deuda su obligación de "organizar, conducir y mantener la Policía Nacional Civil para el resguardo de la paz, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública". La Fuerza Armada ha desvirtuado su papel durante el período de gobierno de aquellos que hasta llegaron a cuestionar su existencia en la negociación de la paz. La Fiscalía General de la República tiene limitaciones para dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil por falta de equipo, tecnología y recursos.

Y ante esta realidad, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ¿ha promovido reformas ante los Órganos de Estado para el progreso de los derechos humanos?