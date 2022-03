La simulación de la justicia como espectáculo y vendetta política

En El Mozote como en el caso de los sacerdotes y sus dos colaboradoras se procedió contra civiles indefensos que no podían ser considerados beligerantes, en ambos hubo un sostenido esfuerzo de la institución castrense por ocultar pruebas e información y por alegar que la cadena de mando no operó orgánicamente para deslindar de responsabilidades a los jefes castrenses. La única diferencia entre uno y otro caso es la inclusión del ex presidente Alfredo Cristiani en el requerimiento fiscal del crimen de n la Unviversidad. Y mientras el ministerio público no exhiba convicción de apoyar el esfuerzo en el caso de El Mozote y en muchos otros recogidos en el informe de la Comisión de la Verdad, la ciudadanía podrá presumir que sólo se busca un linchamiento político para satisfacción del régimen, no arrojar luz sobre aquellos hechos ni justicia restaurativa alguna.O lo único peor que negar justicia, que es simularla.