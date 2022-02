La soberanía (I)

El art. 83 de la Constitución expresa "El Salvador es un Estado soberano". Surge la pregunta: ¿Qué es la soberanía? El término se le atribuye a Juan Bodino quien en su obra "Los seis libros de la República" publicado en 1576 señaló que es el poder supremo absoluto dentro de un Estado, por sobre todos los demás. Nadie por sobre el poder soberano. Esto de absoluto se ha considerado como un poder ilimitado, lo que no es así, por cuanto el mismo Bodino escribió: "En cuanto a las leyes divinas y naturales, todos los príncipes de la tierra están sujetos a ellas y no tienen poder para contravenirlas". Debe de admitirse, según Bobbio, que "el término soberanía era conocido y usado antes de Bodino, usándose tanto para el rey como para los barones o quien tenía el poder decisivo en lo judicial, pero el vocablo no estaba suficientemente asentado". Para confirmar lo dicho por Bobbio, encontramos que el jurista francés el barón Beaumonoir ya en 1213 escribió "aunque el barón es soberano en su baronía, el rey es soberano por todos conocidos".

Pero es Bodino quien perfila mejor el concepto de soberanía como un atributo del Estado, constituyendo el poder supremo y exclusivo que goza del monopolio de la coacción. La soberanía radicaba en aquella época en el monarca, de ahí que a estos se les llamara soberanos, fundamentando los gobiernos absolutistas. Esto tiene una explicación histórica: se estaba rompiendo con la dispersión de poder del feudalismo y se requería de un poder fuerte centralizador. Para esa concepción de la soberanía, "el príncipe no podía ser igual a ningún súbdito, sin que su autoridad quedara aniquilada". Como todo cambia, aparece la soberanía popular, en la que el soberano es el pueblo, consignado ya en nuestra Constitución de 1841, utilizándose en la de 1864 la frase "la soberanía limitada a lo honesto, útil y conveniente a la sociedad", modificándose en la de 1871 la palabra "útil" por la de "justo". Definitivamente el poder del pueblo soberano no era ni es absoluto. Ahora en la Constitución de 1983 se confirma en el art. 83, que el pueblo ejerce su soberanía "en la forma prescrita y dentro de los límites de esta Constitución". No se trata entonces de "hacer lo que quiero, con quien quiero y como quiero", pues la norma suprema del Estado, que es la Constitución, debe de ser respetada. ¿Y una Constitución formulada hace 25, 50 o 100 años debe limitar al pueblo soberano actual? Sí. ¿Y si ya no gusta? La solución está en poder cambiarla –un poder indeclinable a poder cambiarla– pero en los límites que se fijaron antes. Si la actual generación no respeta esos límites, las siguientes tampoco tendrán que respetar lo hecho ahora. El nivel de seguridad jurídica se viene abajo, si cada 20 años el cuerpo social pueblo decide cambiar sus reglas básicas sin control ni limitación ninguna.

La doctrina trata de dos clases de soberanía. Una, la interna, que es la capacidad de mando en el territorio del propio Estado; la otra, la externa, que es la capacidad de actuar independientemente en las relaciones internacionales, donde no existe un poder supremo. Esto último va siendo superado tanto en el orden interno como también en el internacional con la creación de organismos supranacionales, pues sus decisiones tienen fuerza jurídica obligatoria en los Estados partes, para el mismo Estado y sus habitantes.