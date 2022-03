La soberanía (II)

1- Quedamos en que la soberanía es el poder supremo en el territorio de un Estado. Cuando un funcionario extranjero emite opiniones sobre actuaciones internas de un país o funcionarios como la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas lo hace ¿afecta con ello la soberanía? El pueblo que es el soberano mediante sus representantes ¿dejó de ejercer el poder por esas opiniones? La verdad es que no, continúan ejerciendo sus funciones independientemente, aunque valorando si le perjudica o le daña mantener su posición original. Si me dicen que sí afecta la soberanía, entonces tendríamos que esta es frágil, porque una opinión la deja abollada. Y si las opiniones vienen de organizaciones como Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteras, ¿se daña la soberanía? ¿También cuando la OECD incluye a un país en la categoría de paraíso fiscal? ¿Los editoriales e investigaciones por ejemplo del Washington Post, La Nación de CR o el País de España afectan la soberanía? Si eso fuere así, día a día la soberanía es vapuleada en todas partes y el concepto carecería ya de importancia. No debe desconocerse que el concepto desde hace mucho tiempo atrás fue cuestionado, así por ejemplo Jellinek en su Teoría del Estado publicada en 1900, mencionó los intentos por eliminarlo del Derecho Público.

2- Se concentran ahora las miradas en la agresión de la Federación de Rusia a Ucrania, que va contra el art. 1 de la Carta de las Naciones Unidas, ya que los propósitos de esta son "suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz". Entre tanto que se puede citar está una resolución de la Asamblea General de las ONU conceptualizando lo que se entiende por agresión, como el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía e integridad del territorio de otro. Aunque se dice que las resoluciones de la Asamblea General son recomendaciones, los expertos hacen distinción en aquellas que sí pueden tener carácter obligatorio cuando recogen el derecho consuetudinario. Pero por si no lo fuera en este caso, el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional sí contempló como crímenes bajo su jurisdicción el delito de agresión, el cual ya fue tipificado en el art. 8 bis. Debe de saberse que esta Corte sanciona persona, no Estados, lo que ya ha hecho en un pasado reciente, quejándose los africanos que solo va contra ellos, pero ahora la Fiscalía está por iniciar investigación contra eslavos (léase rusos en este caso).

Se deploró la agresión de Rusia, tanto en el Consejo de Seguridad de la ONU con 11 votos a 1, como en la Asamblea General, con una votación de 141 a 5. Abrumadoramente la comunidad internacional rechazó el ataque indiscutible a la soberanía de otro Estado. Países satélites han llamado algunos a los 141, ¿y los otros 5 no serán satélites de la otra parte? De ninguna manera es aceptable esa agresión aduciendo que EUA invadió Irak. "Como aquel lo hizo, yo también lo hago". Es frágil esa posición, es como decir, si A mató pues B está también autorizado a matar. Mala defensa. Es significativo que Cuba y Nicaragua no votaron apoyando a Rusia. Venezuela estuvo ausente. Es significativo digo, porque si aprobaban la agresión rusa, estarían justificando también cualquier posible agresión futura contra ellos y por ende contra su soberanía, al invadirse por la fuerza el territorio en el cual ejercen su jurisdicción.