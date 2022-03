La soberanía (III)

El ser humano está condenado a ser libre, escribió JP Sartre. La libertad es una de sus máximas aspiraciones, es consustancial a su naturaleza. Con todo, entendió que resultaba mejor para su seguridad, unirse en sociedad sacrificando un poco de su libertad para garantizársele el resto y los demás derechos naturales. Es el contractualismo de Hobbes, Locke y Rousseau, con las propias peculiaridades de cada autor. De ese contrato social resulta que la libertad del ser humano tiene límites, los fijados por la ley. Expresa el Código Civil: ley es la declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma establecida por la Constitución, manda, prohíbe y permite. Lo que es la libertad para el ser humano es la soberanía para el Estado, limitada en este caso por la misma Constitución y el Derecho Internacional, agregando la Convención Constitucional chilena recientemente que la soberanía se ejerce también de acuerdo con las leyes.

Yo soy libre puede gritar un individuo. Sí, pero no puedes ser propietario de bienes inmuebles de una extensión mayor a 245 hectáreas, debes pagarle un aguinaldo a tus empleados, si eres miembro de la Fuerza Armada no puedes pertenecer a partido político. Entonces sale una voz, luego otra y luego otra, sumándose más: si somos el pueblo y somos los soberanos, cambiemos ya esas normas. Espérate, se les dirá, puedes hacerlo pero para ello tienes que ceñirte a lo ordenado por la misma Constitución y eso no se puede hacer de inmediato. Además si deseas modificar por ejemplo el sistema republicano, eso no puedes hacerlo por muy soberano que digas ser, porque existe lo que la doctrina denomina cláusulas pétreas. Aquí vienen las infaltables discusiones sobre el tema. Por un lado la posición de la llamada tiranía de los muertos sobre los vivos con esas cláusulas inmodificables y por otra la libertad para modificar la Constitución por el pueblo soberano actual sin restricción alguna. Luigi Ferrajoli –de los mejores tratadistas contemporáneos– escribió en "Dos modelos de constitucionalismo" frases muy bien valoradas: "Yo sostengo que las constituciones tienen precisamente el fin de atar las manos a las generaciones presentes en cada momento, a fin de impedir como por desgracia ha sucedido históricamente, que ellas amputen las manos de las generaciones futuras". Esta concepción lleva a fundamentar más que la soberanía está limitada a lo establecido por el poder constituyente originario.

Sobre la cuestión de la soberanía, la Sala de lo Constitucional ya se ha pronunciado –entre algunos casos– el 7 de septiembre de 1999 al conocer demanda presentada por el Dr. Gabriel Piloña Araujo en el caso del ingreso de El Salvador al PARLACEN expresando: "Los Estados ya no pueden ejercer su actividad aisladamente de la comunidad internacional, ello no significa que la asunción de obligaciones por medio de los tratados, lleve aparejado per se una limitación a la soberanía de los Estados. En tanto una Constitución prevé que el Estado como ente soberano pueda asumir de forma voluntaria obligaciones internacionales, ello no es incompatible con su soberanía externa, porque el pueblo verdadero titular de la soberanía lo ha decidido libremente y lo ha expresado en la norma jurídica de máximo rango". Precisamente la Constitución en el art. 144 ha dejado señalado: "La ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente en El Salvador. En caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado".