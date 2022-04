La soberanía (y IV)

1-Escuché en una ocasión decir a Carlos Gaviria –quien fue presidente de la Corte de Constitucionalidad de Colombia– hablando de su país, que "si la democracia es el gobierno de las mayorías ¿cómo es posible que esas mayorías estén en la miseria? ¿Será que el pueblo colombiano es masoquista?" Tomando esa idea, la modifico generalizando: "Si la soberanía reside en el pueblo y él es el soberano ¿por qué está en la miseria? ¿Será que es masoquista?"

2-Nuestra Constitución señala que el sistema de gobierno, además de republicano y democrático, es representativo. Esto es que aunque el pueblo es el soberano, no puede ejercer directamente ese poder supremo, sino lo hace por medio de un grupo selecto de personas que salen de su seno, para actuar en nombre de ellos. Es entendible que es prácticamente imposible pretender que uno, diez o cuarenta millones de personas, depende del país que sea, puedan todos manejar la vida política. Tendrían que abandonar totalmente sus actividades privadas, para atender la cosa pública. Eso va contra la razón. De ahí que surja el sistema representativo, en que unos pocos electos por el pueblo actúen en nombre de este en beneficio supuestamente del bien común.

Antiguamente existió el mandato imperativo, en el cual los ciudadanos daban instrucciones a sus representantes de qué forma debían de actuar y estos debían ceñirse a ellas. Era algo equivalente al mandato en el derecho civil. Este mandato imperativo lo rechaza nuestra Constitución en el art. 125 o sea que los representantes no están obligados a obedecer instrucciones que le sean dadas por los electores. Pese a lo dicho, sí deben estar atentos al sentir del soberano y poner de manifiesto sus aspiraciones, concretándolas en realidades, cuando ello sea posible, para no perder la confianza que les depositaron.

3-Al consultar a los tratadistas existe una opinión generalizada, que la realidad en cuanto al mandato imperativo se ha modificado y surge una oposición con el texto constitucional, porque si bien opera que los representantes no tienen por qué obedecer a lo que el pueblo pretende, los partidos políticos se han convertido en organizaciones que definen el modo de actuar de los representantes, ejerciendo un dominio sobre estos, siendo entonces que la relación ya no es ciudadano elector con ciudadano electo, sino se ha creado extra constitución una relación de supra subordinación entre partido y representante. Se vive una inconstitucionalidad consentida por el mismo pueblo, cediendo al partido político que tome las decisiones y no su propio representante. Esto no es exclusivo de El Salvador, está generalizado.

4- Hablando ya de nuestro país, cuando ustedes escuchen a un diputado dar declaraciones diciendo "en representación de mi departamento X o de mi departamento Y", sepan que ese diputado desconoce la Constitución que juró cumplir, pues el art. 125 expresa: "los diputados representan al pueblo entero". En consecuencia deben trabajar para todo ese pueblo soberano, en nuestro caso el salvadoreño. Así el diputado electo por la circunscripción electoral de Ahuachapán representa asimismo al ciudadano de La Unión y Morazán, debiendo también interesarse por ellos, indagando por ejemplo que si la bandera hondureña que llevó Juan Orlando Hernández a ondear a la Isla Conejo, territorio salvadoreño que es irreductible según la Constitución, cómo afecta nuestra soberanía. Además que el asunto es de interés general. No es cuestión de guerra, se debe orientar a la diplomacia y los tribunales y derecho internacional.