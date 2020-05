La torre de Babel y la confusión religiosa

El Génesis nos relata cómo Nimrod, habiendo llegado a ser el primer poderoso de la Tierra, funda la ciudad de Sinar, que significa "vigilante de los que duermen". Además de edificar la ciudad, los habitantes de Sinar decidieron construir una torre cuya cúspide llegara hasta el Cielo, y buscaron hacerse un nombre por si fueren esparcidos sobre la faz de la tierra. Es decir, querían alcanzar el Cielo por sus propios medios y buscaban tener poder.

La torre se llamó Babel, que significa "confusión", y fue construida con ladrillos cuadrados en lugar de las piedras naturales que habían sido designadas por el Señor para las construcciones. Este mecanismo de construcción simboliza al sistema religioso, el cual busca hacer uniformes y rígidos a sus seguidores, confinando sus formas a moldes preestablecidos.

Con esta iniciativa, los habitantes de Sinar desatendieron el plan de Dios, que era administrar con ingenio su creación en la tierra, lo cual requiere de entender nuestro propósito, es decir, la razón por la cual nacimos. Tal como lo expresa Pablo: "Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas" (Ef.2.10). Asimismo lo enseñó Jesús en la oración del Padre Nuestro.

Es en Sinar donde nace la cultura religiosa, la cual nos invita a evitar o despreciar este mundo por esperar el venidero. Esta iniciativa contradecía asimismo lo establecido por Dios en cuanto al acceso al Cielo, pues no es a través de nuestros propios esfuerzos, sino por la obra de Cristo: "Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe" (Ef.2.8-9).

Ahí mismo, en Sinar, se origina la confusión en torno a la separación entre las actividades que corresponden a la tierra y las que corresponden al Cielo. Y esa separación, adoptada por el sistema religioso, alienta la falsa creencia de que mi responsabilidad en la tierra es independiente de mi responsabilidad con el Cielo.

Esta es la doctrina que sigue prevaleciendo en la mayoría de las iglesias de nuestro país, convirtiendo el evangelio de Jesús en el anuncio de un reino de ultratumba, es decir, que solo tiene que ver con el más allá.

Es importante recordar que Jesús no tuvo problemas con los pecadores, mas si los tuvo con los religiosos a quienes llamó hijos del diablo, raza de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas, porque sabían de memoria la Ley pero no la vivían, porque imponían cargas a otros que ellos no llevaban.

Jesús enseñó que el tema central de su Evangelio es el establecimiento de su Reino aquí en la tierra. Esta oferta consiste en la convivencia armónica para toda su creación, incluye al hombre nuevo por la experiencia del nuevo nacimiento, pero también es la esperanza de una nueva sociedad de justicia, paz y gozo aquí y ahora. Y esto solo es posible por medio de la activación del propósito de Dios en la vida de cada ser humano.

La confusión religiosa persiste, sigue prevaleciendo la idea de que podemos comprar la entrada al Cielo con nuestras propias obras, y muchos siguen buscando enseñorearse de otros hombres para hacerse un nombre, lo cual es una clara búsqueda de poder. Deberíamos, más bien, dedicarnos todos a descubrir eso para lo cual nacimos, identificar nuestros dones y habilidades, y con ello contribuir al establecimiento del Reino del Dios ahí donde vivimos.