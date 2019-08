Y es que la tecnología está cambiando la forma como compramos, trabajamos, nos comunicamos y en especial como nos relacionamos con las empresas y sus marcas, lo que nos ha dado un significativo e inesperado poder como consumidores.

No hay duda de que el mundo se ha transformado y se seguirá transformando de una forma totalmente disruptiva. ¿Y qué pasa con nuestras empresas en este mundo transformado? Me atrevo a decir que en la mayoría no pasa nada, tal vez ni se dan cuenta de los cambios, en otras hacen algunos intentos de hacer algo y solo unas pocas tienen una verdadera estrategia de transformación digital.

En mi opinión, los consumidores le llevan la delantera a las empresas en lo que se refiere a transformación digital, porque ellos tienen una mayor disposición a aprovechar las ventajas de la tecnología y lo hacen permanentemente. ¿Transformación digital? ¿qué es? Existen muchas definiciones, de la más sencilla a la más sofisticada, yo prefiero la sencilla: es la integración de la tecnología digital en todas las áreas de la empresa, lo cual podría cambiar drásticamente su forma de funcionar y de entregar valor a sus clientes aumentando su competitividad.

Y, aunque como muchos expertos lo están afirmando, la transformación digital ya no es opcional y, por lo tanto, nos guste o no, queramos o no, tenemos que hacerla, obviamente sus beneficios pueden ser incalculables en la optimización de los procesos, el logro de ahorros y lo que es más importante, la satisfacción de los clientes, esos clientes que pueden ya estar digitalizados.

Sin embargo, hay que reconocer que iniciar una transformación digital puede ser un gran reto, porque en la mayoría de los casos podría ser que ni siquiera sepamos por dónde empezar y tampoco tengamos los recursos necesarios para hacerlo, tanto económicos como humanos.

Esto es comprensible porque cualquier transformación puede ser difícil y tratándose de la digital en la que los cambios tecnológicos son tan rápidos, puede ser aún más difícil y el temor al cambio también será mayor.Transformación digital no es solamente tener un "encargado o gerente de IT (Information Technology)" y tampoco se trata solo de "comprar tecnología", sino de aprovechar sus beneficios; y por lo tanto, será necesario contar con una estrategia que nos ayude a establecer adónde estamos, adónde queremos llegar y qué tenemos que hacer para lograrlo, respondiendo a las famosas preguntas ¿qué?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿quién? Lo más probable es que se requiera de la ayuda de un experto externo, por lo menos para el inicio, pero valdrá la pena para que el proceso sea exitoso.

Soy una "baby boomer", obviamente estoy muy lejos de ser una nativa digital, y por eso me esfuerzo mucho por mantenerme actualizada, para en un futuro cercano tener mi "green card", porque estoy convencida de que "no se pueden hacer las cosas de hoy con los métodos de ayer y seguir en el negocio mañana". No lo olviden, la transformación digital ya no es opcional.