La última distancia

Víctor Frankl (1905-1997) fue el psicoterapeuta austriaco fundador de una de las más integrales formas de aliviar el sufrimiento de la mente humana: la logoterapia. Sus contribuciones en el campo de la psiquiatría, además, no solo enriquecieron y superaron los postulados de Freud, Adler y Jung, sino que aportaron consideraciones de gran valor a la filosofía, particularmente al existencialismo, y a la antropología, sobre todo al transpersonalismo.

Frankl, como judío, fue víctima de la sobrecogedora tragedia de los campos de concentración nazis. Pasar por ese terrible suplicio, sobreviviendo a fuerza de encontrarle un "para qué" a lo que parecía no tenerlo, hizo que pudiera escribir, poco tiempo después, el que sin duda ha sido su libro más celebrado: "El hombre en búsqueda de sentido", texto divulgativo que sigue transformando vidas.

Aseguraba Frankl: "Querer amputar la miseria y la muerte, el destino y el sufrimiento, vale tanto como pretender quitarle a la vida su forma propia y específica. Son precisamente los golpes del destino, descargados sobre la vida en la forja ardiente del sufrimiento, los que le dan su forma y su estructura propias".

Efectivamente, la tarea de vivir incluye al dolor. No escaparemos a él por mucho que tratemos de huirle, del mismo modo que no evitaremos la muerte por mucho que nos cuidemos. Por eso Frankl llamaba "tríada trágica" a esas experiencias que todo ser humano, lo quiera o no, sufrirá en uno o varios momentos de su existencia: culpa, dolor y muerte. Sin importar qué hagamos o qué suceda a nuestro alrededor, siempre seremos falibles, vulnerables y finitos. Tener conciencia de esta realidad, lejos de desanimarnos, debe espolearnos a tratar de corregir nuestros defectos, a entregarnos a ideales trascendentes y a aprovechar mejor el tiempo de que disponemos.

En años recientes he perdido a amigos entrañables cuyos sitios vacíos nunca llenará nadie: Héctor Ismael Sermeño, brillante historiador, agudo crítico teatral y cinematográfico, ameno conversador, uno de los tipos más leales que he conocido; Heriberto Montano, poeta prolífico, ser humano luminoso, incapaz de sacrificar una amistad por cualquier reduccionismo; el siempre afable René León, generoso para todo, así fuera contando chistes o compartiendo conocimientos, parando a comer salchichas en una calle de Miami u ofreciendo una conferencia ante estirados diplomáticos en Washington; y apenas en diciembre pasado, con aquella serenidad de siempre, nuestro inolvidable compadre Jorge Velado, alma alegre y bien dispuesta, enamorado de Dios y de Kalena, cuya gentileza y caballerosidad serán muy extrañadas, tanto en el mundo empresarial como en el político.

¿Cómo hallar sentido a estas pérdidas y al dolor que causan? ¿Por qué estos seres excepcionales se van tan pronto, dejándonos una sensación de orfandad, de camino trunco, de conversación suspendida? La respuesta, nos diría Frankl, la podemos encontrar precisamente en el amor, aunque también sea la fuente del dolor ante estas adversidades. Incluso podríamos inventarnos una razón etimológica para esto, porque, bien mirado, el prefijo griego "a" ("sin") podría conjugarse con el latín "mortis" ("muerte") para hacer que "amor" signifique "sin muerte", o, mejor: "eso que le gana a la muerte". ¿Y qué victoria tenemos sobre la muerte sino el amor que nos une con aquellos que se han ido?

Pues, con Frankl, así lo creo. Jorge, René, Heriberto, Héctor... ¡y tantos otros...! no se han ido del todo. Y hasta que la última distancia por fin se desvanezca, vivirán en quienes no les olvidamos.