La última gracia: Quieren volver semántica la crisis diplomática

Trivializar lo que pasa con una declaración ocurrente es característico del gabinete, de los parlamentarios y de los pasapapeles que Bukele tiene en la Corte Suprema. A veces por estrechez mental en el análisis, a veces porque la posición que se defiende no goza de argumentos y a veces porque la narrativa oficialista necesita encontrar nuevas trincheras y enemigos. Pero cuando los efectos de esa ponderación deficiente serán profundos y transversales a la nación, hasta los funcionarios más serviles al régimen deberían repensarlo y exhibir algún grado de responsabilidad con sus deberes. Indudablemente, la administración sufre de parálisis. No sabe cómo avanzar en materia económica, fiscalmente se entiende emproblemada, y no falta mucho para que el desplome del precio de los bonos soberanos también le pase factura.