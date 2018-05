La usurpación de grados universitarios

Este caso es un buen ejemplo que se debería aplicar en nuestro país, porque este tipo de situaciones se presentan a diario en nuestras instituciones públicas que es bien común ver a tantas personas en ciertos puestos que ameritan grado académico universitario, pero hay muchos o muchas que se hacen llamar licenciados, doctores, ingenieros y arquitectos sin serlo y se encuentran usurpando una posición que debe ser ocupada por una persona acreditada, pero desgraciadamente en nuestro país ese tipo de situaciones son tan naturales que no existe ningún tipo de control y únicamente basta con ser político o política para ocupar cargos sin ningún bagaje académico y eso es parte de nuestro subdesarrollo que no nos permite despegar; ya que es bien lamentable ver cómo una persona se esfuerza por alcanzar un grado académico y a la hora de competir por una plaza con el perfil adecuado no se puede porque el puesto ya está otorgado, por lo que estas personas se sienten frustradas por no encontrar las oportunidades para poder desarrollarse com profesionales.

Creo que si en nuestro país se aplicara la medida que se le hizo a la señora Cristina Cifuentes, de España, posiblemente muchas instituciones públicas de nuestro país quedarían vacías, de tantas personas que dicen ser licenciados o licenciadas y no lo son, por lo que es necesario que se debería ser estricto con esa medida y de esa manera pudiéramos ir saneando los niveles de abuso, ya que para que una persona obtenga su grado académico universitario ha tenido que realizar un gran sacrificio y esfuerzo académico y no es justo que en nuestro país se fomente ese tipo de prácticas.

Si queremos cambiar nuestro país comencemos por exigirles a las personas que ingresan a la política que sean honestas y sinceras y que no usurpen posiciones que no les corresponden, en pocas palabras que también se preparen académicamente, que al final le harán un bien al país, ya que da pena ver personas que ostentan cargos públicos y se paran ante un público sin poder expresarse, ya ni digamos cuando se encuentran representando a nuestro país en foros internacionales y la imagen que dejan de nuestra pequeña nación es bien lastimosa.