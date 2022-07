Siempre que nos enfrentamos a un objeto artístico, nos solemos preguntar por qué es tan importante como para preservarlo. Nos preguntamos, implícitamente, por qué es útil el arte y cuál es su función en sociedades actuales. Sobre todo, cuando vemos objetos artísticos incomprensibles y difíciles de abordar.

Desde sus inicios, el arte en cualquiera de sus estilos siempre ha tenido la característica de símbolo. Esto quiere decir que posee un significado universal, o sea que es un significante. Por lo que, la importancia del arte siempre ha estado vinculada al significado. Por ejemplo, podemos irnos a la prehistoria y ver que sus objetos artísticos tenían una función de representar elementos inmateriales (Dios) o abstractos (victoria sobre los animales).

Pero, esto ha ido mutando. Si tomamos cualquier objeto significante del Antiguo Egipto, ya sea un bajorrelieve, una pintura o una escultura, notaremos que más allá de ciertas evidencias estéticas (intentos por alcanzar la verosimilitud), la importancia del objeto residía en su significado. En Egipto el arte representaba la esencialidad de las cosas, sin importar en sí mismo el método de representación.

Los cambios en la utilidad del arte han mutado según las necesidades temporales y contextuales, dependiendo de las sociedades. Si en Egipto servía como representación de lo esencial, en Grecia de lo ideal, en Roma de lo glorioso y en la Edad Media se transformó en método de comunicación para quienes no sabían leer. El arte ya no solo sirve para representar algo inmaterial, sino que sirve para mostrar una esencia, algo bello, pero además comunicativo. El objeto artístico deja de ser un objeto ritual, a ser un objeto de veneración o contemplación. Para unos, la belleza; para otros, los ideales religiosos.

Desde hace un par de décadas, nos hemos venido enfrentando a objetos artísticos cada vez más complejos tanto técnica como intelectualmente. La irrupción del arte conceptual cambió para siempre el sistema artístico, pues muchas piezas se han vuelto crípticas y de difícil decodificación. Esta falta de entendimiento entre el artista y el observador ha provocado que a estas alturas del partido pongamos en duda la utilidad del arte.

El arte en cualquiera de sus expresiones sigue siendo relevante. Pero, para que esta afirmación sea cierta, los objetos tienen que tener la capacidad de comunicar. El arte no puede existir por existir, sino que se debe a una razón mayor. Un objeto que pretende ser obra de arte no puede quedarse a medias, tiene que ofrecer algo, pertenecer a un contexto y provocar la reflexión en el observador; puesto que el arte se debe al observador, no al artista. Si un objeto no es capaz de provocar del mismo modo que lo hacían los objetos del pasado, es normal que el público debata la utilidad del arte.

En definitiva, hay que aclarar que, a pesar de los cambios en la semiótica artística, los objetos artísticos comunicativos y acertados siguen siendo relevantes y por ende el arte sigue siendo útil. Pues, una buena obra de arte sigue siendo una representación de algo inmaterial, algo esencial y algo que merece la pena ser observado. Considero que para que un objeto sea útil, debe de ser algo más que simplemente una representación del mundo; debe de ofrecer y hacer reflexionar.

El arte debe de mostrar la identidad del contexto, la importancia del tiempo y los valores actuales y eso hace que, de lograrse la vinculación entre la obra y el observador, el objeto se convierta en relevante y, por tanto, se vuelve útil.