La utopía está aquí (según ellos)

Llámele como le llame, hemos caído en garras de una revolución político-social que se ha enquistado en nuestra existencia, devorando nuestro existir. Nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos sufriremos las consecuencias, todos padeciendo de menos libertad y más pobreza, división y represión.

Esta macabra revolución es igual o peor que el Marxismo y, a través de los años, ha sido bautizada como "progreso social", "el verdadero cambio", "justicia económica" y "nuevas ideas". Una mezcolanza de intenciones perversas con consecuencias que la mayoría vamos a lamentar.

Por supuesto, su intención más nefasta es mandar al chorizo el sistema capitalista, colonialista, imperialista y materialista, todo en beneficio del "pueblo oprimido" y, por supuesto, de las bolsas del partido.

Arrancan una maquinaria de adoctrinamiento, en la que vale pepino la preparación académica, nuestra historia, el patriotismo y el respeto. Al igual que el Marxismo, pintan la vida como un paraíso libre, sin preocupaciones. Una utopía (en la que usan el nombre de Dios en vano), legalizan el aborto, regulan las libertades individuales. Todo enfocado en frenar la iniciativa y la productividad, cerrando muchas fuentes de empleo para contar con una población sumisa y dependiente.

El poder los enferma, de tal manera, que nadie más tiene la razón, todo lo hacen tras bambalinas, dejan las arcas del Estado a real menos cuartillo, metiéndonos en un hoyo financiero sin precedentes.

La revolución en la que hemos caído está siendo posible culpa del unipartidismo con control absoluto, y una rendición de pleitesía a una sola persona que dice tener el soporte del pueblo centroamericano. Al igual que el marxismo, este lamentable engendro no tolera competencia política, y hace todo por neutralizarla.

Los que vemos más allá de la propaganda; los que quizá votaron por ellos, pero han recapacitado, se mantienen a la expectativa, preocupados, sumidos en la incertidumbre. No vemos ningún destello de luz al final de este macabro túnel; no hay nada de nada; ningún plan, ninguna estrategia para salir adelante; ¿cuál utopía?

Solo los que están en el gobierno, y algunos de sus seguidores, conciben una sociedad perfecta y justa, sin conflictos y con armonía; libre de corrupción y de las malas mañas del pasado, utilizando este script para pintarse como los salvadores de El Salvador, y para dividirnos como nunca antes lo hemos estado.

No comulgue con la píldora venenosa que le quieren recetar. Diga no al unipartidismo. No a los corruptos. No a los mentirosos, y no al yugo disfrazado de utopía que nos quieren imponer.