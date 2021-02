La vacuna, la embajadora y el presidente

Antes de comenzar (y para evitar tergiversaciones por los medios focavisión o focaperiódico) debo comentar que nos alegramos mucho de que las vacunas ya estén en el país, aun cuando sean las de menor efectividad reportada; pero nos preocupa sobremanera que dado que la intención del supremo líder es únicamente la electoral, se oculte información o se tergiverse la misma, tal como lo hacen los personeros del gobierno, a ejemplo de la monolingüe embajadora que pretendió engañar al congresista estadounidense.

En este país nuestro de cada día, surrealista y mágico, los políticos de turno en el gobierno se han acostumbrado a mentir brutalmente, sin consecuencias jurídicas o sociales, llegando a creer que lo mismo ocurre en otras latitudes; y por eso, desde el presidente, hasta sus embajadores, pasando por la mayoría de los funcionarios y candidatos del nuevo orden, mienten con descaro y terminan creyendo lo que dicen. Solo así se explica el acto francamente descerebrado del bachiller Bukele, cuando ordenó a los representantes de los gobiernos amigos llegar a escuchar su monólogo en donde les aseguró en su cara, que su viaje a Washington no pretendía otra cosa más que llevar de paseo a la niñita para que conociera el invierno del país del norte.

El punto es que el lord tenebroso ha mentido tanto a lo largo de su vida, que ha llegado a creer que las falsedades que dice se convierten en verdades tangibles en cuanto las pronuncia; y así pone en entredicho sin ningún problema al representante de los Estados Unidos al obligarlo a repetir en público la mentira que acaba de esgrimir; aunque después congresistas y medios informativos se hayan encargado de evidenciar la falsedad de este Calígula salvadoreño. Esa treta, a la diputada y embajadora de Bukele ante la Unión Americana le pareció genial; e intuyendo que esa era la política a seguir, se reunió con el congresista Albio Sires e inmediatamente mintió sobre lo que se habló en la reunión; acostumbrada a hacerlo acá en la Asamblea, pensando que nadie la rectificaría; pero se topó de cuajo, con que Mr. Sires la desmintió sin ningún doblez, tal como debe hacerlo quien acaba de conocer cómo actúan los representantes de este bochornoso gobierno.

Pero quien no aprende la lección y sigue timando es el engendro de Calígula y Nerón; aquel que engaña constantemente y llama al odio a sus seguidores; y hoy trajo con secretismo y aparentes engaños una vacuna desde la India, sin querer rendir informe sobre lo que le ha costado a El Salvador, ni las claras limitantes que esta tiene. Por ejemplo, ¿sabían que la vacuna de AstraZeneca (que no sabemos si es la misma que acá se tiene) en Alemania solo se pone a mayores de 18 años y menores de 64? ¿Saben que ese fármaco es por hoy el que menor efectividad ha reportado; y que la variante genérica ha sido cuestionada en algunos países como Sudáfrica, quien devolvió 1 millón de dosis a la empresa india, por los efectos secundarios o por la pobre protección que aparentemente da?; pero sobre todo, ¿hay certeza de la cadena de frío necesaria para no perder la efectividad? Y ¿para qué diablos necesitaba Bukele 20 motocicletas, 15 camionetas, tanquetas, helicópteros, medio centenar de fotógrafos y experiodistas, drones, un batallón de soldados, policías hasta en los edificios, cuatro camiones refrigerados y hasta una lancha de la marina, para transportar un lote de vacunas que cabe en 60 centímetros cúbicos? ¿Qué pensaba que estaba trasladando a Godzilla?

La verdad es que tenemos a un payaso por presidente, quien cree que la vida del prójimo no vale nada y que todo se reduce a un circo, para conseguir audiencia y votos. Finalmente, ¿ya hicieron cálculos? ¿Ya notaron que para vacunar con 2 dosis a 7.2 millones de salvadoreños a un promedio de dos mil vacunaciones diarias, se necesitan DIECIOCHO AÑOS? ¡Dios nos guarde de este loco! Por hoy, elevamos una sincera plegaria al Todopoderoso, diciéndole: Señor... ¡Salva al país que lleva Tu nombre!