La vacunación: el gran desafío global

Los efectos de la pandemia siguen enviando señales de alarma y preocupación a todo el mundo. Hay nuevas variantes del coronavirus, el número de contagiados supera los 123 millones de personas, han fallecido 2.71 millones, los efectos sobre la economía mundial han sido devastadores, y más grave será la profundización de los niveles de pobreza y desigualdad que producirá en todos los continentes.

La noticia de finales de 2020 sobre las investigaciones que llevaron a la producción de la vacuna por varios laboratorios fueron alentadoras y enviaron un mensaje de esperanza; se empezaba a ver luz al final del túnel en el que venimos transitando desde hace un año, y que ha significado tanto para la humanidad porque nos hemos hecho conscientes de que somos frágiles, que nos necesitamos los unos de los otros, que todos estamos expuestos a ser tanto transmisores como receptores del virus, con todas las consecuencias que eso significa para nuestras vidas.

Ahora el desafío es que las vacunas lleguen a todos y en poco tiempo, y que donde se empiecen aplicar no se relajen las medidas de precaución que se deben seguir observando. Un grupo de expertos en inmunización, política sanitaria y enfermedades infecciosas en un artículo publicado en la revista científica The Lancet explicaron que disponer de nuevas vacunas significará poco si la gente de todo el mundo no puede vacunarse a tiempo. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, añadió que un programa de vacunación verdaderamente global "es el estímulo más potente que podemos dar a la economía global".

En Estados Unidos ha habido avances notables en sus programas de vacunación. La semana pasada el presidente Biden anunció que habían logrado la meta de vacunar 100 millones de personas antes de cumplirse los primeros 100 días de su gobierno, y que esperan que para las celebraciones de la Independencia el 4 de julio hayan alcanzado los niveles de vacunación para lograr inmunización colectiva.

En el resto del mundo, la información disponible más reciente destaca que 130 países con 2,500 millones de personas aún no han administrado ni una sola dosis, y la mayor parte de países apenas están empezando sus programas de vacunación. Los laboratorios farmacéuticos que han recibido la autorización para producir y distribuir la vacuna están acelerando sus programas de producción y suministro, y los países preparan la logística para su conservación, distribución y aplicación, utilizando recursos que siguen obligando a los gobiernos a posponer la atención de otras necesidades.

La comunidad internacional ha respondido para procurar una distribución equitativa de la vacuna entre todos los países y asegurar que los programas de vacunación prioricen en primer lugar la protección del personal sanitario, y posteriormente empezar a cubrir el resto de la población, iniciando con las personas más vulnerables.

Pese a que se están haciendo esfuerzos encomiables, hay varios factores que están haciendo difícil lograr una vacunación rápida en todo el mundo. Los países más pobres necesitan más dinero para no descuidar la atención de los otros problemas que afligen a sus poblaciones. Algunos científicos están señalando que cuanto más tiempo persista el desequilibrio en los programas de vacunación entre países, mayor será el riesgo que surjan nuevas variantes del coronavirus que puedan amenazar de nuevo al mundo. Sin embargo, Erick Berglöf, economista jefe del Banco Asiático de Inversiones, señala: "Estos retrasos de la gobernanza mundial aún podrían convertirse en una oportunidad. Dado que la situación exige campañas de vacunación masiva a escala mundial, esos esfuerzos podrían servir como plataforma para ambiciosas iniciativas internacionales para mejorar la resiliencia del sistema de salud, prepararse para futuras pandemias y trabajar hacia la cobertura sanitaria universal".

El papa Francisco decía en los primeros meses de la pandemia "...de las grandes pruebas de la humanidad, entre ellas de la pandemia, se sale o mejor o peor, no se sale igual". La vacunación está demostrando que en el mundo hay oportunidades para que seamos más solidarios.