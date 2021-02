La vacunación: una buena noticia, un reto gubernamental y un ejemplo de mal gusto

No es con dinero privado sino público que se emprenderá esta tarea, no es con dinero privado sino público que se negocia con gobiernos de otros países para sacar adelante la inmunización, y no es con dinero privado sino público que se le paga sus salarios al personal de primera línea. Bukele y su gabinete deben ser conscientes de que tarde o temprano tendrán que rendir cuentas, que para eso las leyes de la República le dan vida a los organismos contralores.