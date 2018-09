La valiente posición de Luis Almagro, secretario de la OEA, sobre Venezuela

Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), visitó el viernes 14 de septiembre de 2018 Cúcuta, Colombia, la zona de mayor afluencia del éxodo de ciudadanos venezolanos, en su discurso expresó su posición respecto a la catástrofe humanitaria en Venezuela, ocasionada por la narcodictadura venezolana, y se refirió, en cuanto a una intervención militar para derrocar el régimen de Nicolás Maduro, "creo que no hay que descartar ninguna opción", posteriormente explicó "que siempre debemos agotar el camino de las acciones diplomáticas y que debemos dejar todas las opciones abiertas, que no debe descartarse ninguna opción", en todo caso Almagro ha sido un luchador incansable por los derechos del pueblo de Venezuela. Los gobiernos de Nicaragua y Bolivia han salido en defensa de la dictadura venezolana, pidiendo la renuncia de Almagro, a lo cual contestó: "No estoy pegado a este cargo, pero ni me callo ni me voy, los dirigentes del gobierno de Venezuela quisieran que me callaran, sus cómplices quisieran que me fuera, pero no lo haré hasta que la dictadura caiga".

El mundo democrático ya tiene bien documentado los delitos de la tiranía venezolana en cuanto al narcotráfico, lavado de dinero y violación de derechos humanos, Venezuela está secuestrada por una banda de delincuentes, la comunidad internacional debe actuar con urgencia contra este régimen y no debe continuar pasiva ante los crímenes de lesa humanidad que se cometen cada día, los lamentos, las declaraciones y los llamados a la no intervención solo aumentan la destrucción y sufrimiento en Venezuela. En el pasado esa indiferencia ocasionó que Pol Pot en Camboya asesinara a 2 millones de personas de 1975 a 1979 y que en Ruanda en 1994 se cometiera un terrible genocidio, de más de 800 mil personas, ¿hasta cuándo se va a permitir que el régimen chavista prolongue la destrucción y el sufrimiento del pueblo venezolano? Los apoyos en la OEA a Maduro son una minoría, entre ellos el gobierno salvadoreño y su partido FMLN que se mantienen en la línea de evitar cualquier solución democrática, constitucional u otra opción, a esta tragedia que destruye a Venezuela.

Venezuela atraviesa una profunda crisis política, económica y social provocada por la corrupción, narcotráfico y los desaciertos del modelo económico chavista anclado en el fracasado socialismo de siglo XXI, con escasez de alimentos, medicinas y una hiperinflación que ha provocado la salida de millones de ciudadanos hacia Colombia y otros países en busca de mejores condiciones de vida. El chavismo niega que esto está pasando y su única defensa es la vieja prédica de las izquierdas atrasadas y retrógradas, según la cual el responsable de sus problemas es el capitalismo e imperialismo estadounidense, pero esta crisis es el diseño y la herencia revolucionaria chavista, y para colmo, se ha incrementado el control comunista de los ciudadanos llegando a afirmar que los únicos que tienen derechos son los que poseen el "carnet de la patria".

Señor Almagro, los demócratas del mundo estamos con usted, siga adelante defendiendo la democracia y la libertad en nuestro continente, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, la narcodictadura de Maduro debe caer lo más pronto posible, tomando sus palabras todas las opciones deben estar sobre la mesa.