La vara de almendro

El árbol de almendro en la Biblia simboliza a Dios vigilando al mundo para ejecutar sus promesas y juicios. Este árbol es reconocido en Israel como "vigilante de invierno", porque florece en enero mientras que los otros árboles aún duermen. De ahí que su nombre tiene la misma raíz que vigilante –schoked– en hebreo, pues pareciera estar siempre pendiente de lo que sucede.

Haciendo alusión a este árbol, comenzó Dios hablando al profeta Jeremías acerca de lo que debía transmitir a los habitantes de Jerusalén para advertirles de la invasión babilónica que llegaría en 605 a. de C: "¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: Veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: Bien has visto; porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra" (Jer.1.11-2). Esto contradice lo que enseña la religión en cuanto al no involucramiento de Dios en las cosas "no espirituales" o de "este mundo". Según este pasaje sucede todo lo contrario, Dios está vigilante para cumplir sus promesas o para manifestar sus juicios cuando la impiedad rebasa los límites de su paciencia.

Dios tuvo que ejercer su juicio debido a la necedad del pueblo judío que no quiso vivir conforme a su voluntad. En este tiempo tenían lugares altos donde adoraban divinidades paganas; rendían culto a imágenes talladas por manos de hombre; mantenían altares dedicados a espíritus satánicos; adoraban estatuas consagradas al sol; utilizaban huesos de muertos en algunos rituales sacerdotales; realizaban cultos a divinidades egipcias de quienes esperaban protección; seguían a falsos profetas, adivinos y magos quienes les prometían éxito; abundaban en pecados sexuales, prostitución, robos, y algunos vivían en grandes lujos mientras prevalecían las injusticias sociales.

Jeremías no fue escuchado y, ante sus advertencias, los notables de Jerusalén intentaron hacer alianzas con otras naciones buscando protección, a lo que Dios reaccionó: "Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua" (Jer.2.13). Ni Egipto ni ninguna otra nación podrían defenderlos pues la sentencia había sido dada, lo único que podían hacer era arrepentirse, dejar su pecado y esperar el cumplimiento del juicio. En cuanto a Jeremías, terminó en el interior de una cisterna donde fue encerrado para ser callado.

Algo similar está ocurriendo en nuestro país, nuestra república vive momentos de gran inestabilidad política, la población está dividida, crece el descontento, se fortalece la oposición y observamos el distanciamiento de países aliados. Sin embargo, poco se escucha hablar, desde la oposición, acerca de las injusticias que provocaron la realidad presente; sin duda, su reconocimiento ayudaría a recuperar la credibilidad y fuerza moral necesarias para su liderazgo futuro.

No olvidemos que nuestra verdadera esperanza se encuentra en Dios, quien vigila su palabra para cumplir sus promesas y ejecutar sus juicios: "Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová" (Jer.31.28). En esos mismos términos, le fue encomendada la misión a Jeremías: "Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar" (Jer.1.10).

Ante tal panorama debemos estar vigilantes como el almendro, escuchando y examinándolo todo, pendientes de caminar en la dirección que Dios nos indique y, asimismo, orando como oró Jeremías al ver Jerusalén destruida: "Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos; renueva nuestros días como al principio" (Lam.5.21).