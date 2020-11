La ventana

El viernes 20 de noviembre, Bukele publicó en Twitter una foto donde aparece él, solo, en Casa Presidencial, con esta leyenda: "Es viernes y el trabajo lo sabe", y una carita triste. No es la primera vez que el mandatario parece quejarse al señalar la supuesta cantidad de trabajo que lo aplasta como lo hace el joven colegial que repite sin parar que trabaja mucho cuando en realidad son la pereza, vanidad y picardía que rigen su vida. Esa misma cantinela repetida al infinito sólo termina apuntando hacia lo contrario: no solo no trabaja mucho, sino que no trabaja del todo.

En todo caso, algo malo esconde detrás. Y lo que es seguro en el caso de Bukele, es que si trabaja, no trabaja en cosas buenas. No sería su primera falta de delicadez pero empecemos por notar la falta de conciencia y responsabilidad del presidente al hacer hincapié sobre su condición en medio de un salón fastuoso cuando no más lejos que del otro lado de la calle, hay gente descalza, aplastada por una pobreza indecible, muchos sin trabajo que luchan esperando un milagro, desesperados. Otros que de verdad trabajan día y noche por una miseria y para sobrevivir, sin nunca quejarse. Todos abandonados precisamente por aquel que se queja buscando la atención y estimulando la ilusión que se ocupa de los que de verdad lo necesitan. No sus amigos, sus hermanos ni miembros del gobierno (imaginando que no son todos los mismos), sino todos los salvadoreños que no tienen Twitter ni techo, y que serán desgraciadamente mucho más numerosos al cerrar este terrible año 2020.

¿Será esa gente, esas personas de verdad, de carne y hueso aunque lamentablemente más de hueso que de carne, que Bukele mira desde arriba, desde su ventana presidencial? En la foto, aparece en el plano de fondo, como suele ocurrir en sus fotos personales en Casa Presidencial, eclipsado por la desmesura y lo kitsch de la decoración. Al igual que su famoso escritorio, el deber y el hogar le quedan grande. Al igual que las flores que adornan la mesa de mármol central, todo huele a superficialidad. ¿Dentro de cuánto tiempo sus electores aún no arrepentidos se darán cuenta de ese gran subterfugio, de que no son "nuevas ideas", que no son "los mismos de siempre", sino peores que los mismos de siempre?

¿Qué estará viendo a través de la ventana, parado contra ella entre las cortinas como un Luis XVI, una mano en el bolsillo, detrás del gran sofá gris brillante que intenta adaptarse al color oro no menos centelleante de los cojines, de las lámparas y de las luces, donde denota de todo menos rastros de algún trabajo?

¿Estará observando, allende la frontera, las manifestaciones en Guatemala? ¿Se preguntará cuándo esa entidad falaz y misteriosa que le gusta tanto convocar, el pueblo, se dará cuenta, se levantará y se reunirá, ahí mismo, bajo esa misma ventana? Sin querer necesariamente la violencia, ¿cómo impedir cosechar lo que se siembra con tanto descaro? ¿Seguirá Bukele llamando a los guatemaltecos sus hermanos como lo hacía la semana pasada? Los focos ahí están, y si debe existir una unión centroamericana, también podría hacerse "por abajo", por la gente, por los hermanos. Mientras tanto, temo que, encerrado en su torre de marfil y frente a esa ventana, por ahora Bukele solo vea su propio reflejo.