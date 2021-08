La verdad en la esfera sociopolítica

Pareciera que la verdad se esconde en los poros más recónditos de la esfera sociopolítica, no solo en la actualidad, sino también desde peripecias preponderantes ocurridas a lo largo de la historia mundial, donde en cuantiosas ocasiones dicha veracidad busca orificios de salida viables e inviables, pero que de alguna manera marcan al receptor que experimenta el inicio, desarrollo y posible desenlace de tal situación.

La pandemia no ha sido pretexto para que no supuren serios problemas de índole democrática sociopolítica. No es necesario indagar, porque ya hemos encontrado. Nicaragua sigue llorando los estragos de la indiscutible opresión, con el encarcelamiento y persecución de candidatos políticos y profesionales de la comunicación.

Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), exige que se debe dar la reversión completa de la persecución política y violaciones a los derechos humanos, civiles y políticos, debido a que no se puede seguir alimentando la alteración del orden constitucional y ruptura de la democracia. ¿Cómo? El representante menciona que ejerciendo máxima presión internacional sobre las circunstancias.

El Departamento de Ciencias Políticas y Asuntos Globales de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos plantea que muchas veces los votantes entregan el poder de la nación a líderes que en absoluto tienen un compromiso con la disposición democrática. Por ende, es elemental analizar nuestro papel de ciudadano o si somos parte de algún sector del círculo político; actuemos con justicia, respeto y con la verdadera convicción de sacar adelante y asegurar un medro real que perdure por años.

En Cuba dicen que "no hay desaparecidos". ¿Que no hay desaparecidos, ni sufrimiento, ni penurias? Ahí es donde urge la verdad. Con base en los reportes de José Miguel Vivanco, director de Humans Right Watch para América Latina, hubo alrededor de 400 personas detenidas a mediados de julio del presente año y la mayoría de ellas desaparecidas; hasta este día aún en proceso de verificación (tal como sale en la lista publicada por la organización de derechos humanos).

Vamos de punta a punta. Afganistán: país de Oriente Medio, ubicado en el continente asiático, donde una vasta cantidad de familias afganas están en espera que les otorguen visas especiales, para residir en el país estadounidense; por el avance desmedido de talibanes (grupos armados extremistas que alteran la convivencia pacífica de la gente) y en los que las mujeres y niños son los más vulnerables. Hasta el momento, más de 200 afganos están en el estado de Virginia, Estados Unidos, y aproximadamente 100,000 más podrían hacerse refugiados.

Sin irnos muy lejos de esta región: Líbano. A más de un año de la tragedia en Beirut, su capital. Más de 200 muertos a causa de la enorme explosión (dejando un cráter de 40 metros) y más de 6,500 heridos; en la que 2,750 toneladas de nitrato de amonio guardadas desde más de tres años en un almacén estaban acompañadas de fosfato de amonio (otro potente componente), pirotecnia y artefactos como ruedas. Según un testimonio, esa catástrofe fue sentida en Chipre.

La premisa de la hecatombe que pudo haber sido acompañada de cohetes y drones de combate aún sigue siendo interrogante. No obstante, la destrucción de 70,000 viviendas y edificios, 6 barcos hundidos y 300,000 pobladores sin casas es indescriptiblemente preocupante, a pesar de que todo eso se está tratando de reconstruir.

Los sueños y planes de vida se han visto inmersos en estas tristes coyunturas. En la explosión del Líbano, una pareja estaba a días de unirse en matrimonio, pero ese amor compartido ya no fue posible, porque su prometida, quien formaba parte del Equipo Oficial de Rescatistas, murió en el rescate de las personas atrapadas y gravemente heridas en esa tragedia.

La verdad debe encontrar su cauce correcto o por lo menos acercarse a la mayor certeza posible. ¿Cuesta arriba? Sí, cuesta. Nada en esta vida es fácil; pero como seres humanos, ciudadanos comprometidos, figuras públicas y políticas, dirigentes y demás personas que llevemos cierta responsabilidad, debemos luchar equilibradamente por un vivir justo y con progreso, no en retroceso.