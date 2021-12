La voluntad ciudadana es el único factor que puede poner en orden los impulsos generalmente compulsivos del poder

En El Salvador no ha existido nunca una cultura de autocontrol, en ninguno de los espacios de nuestra vida comunitaria, y esto desde luego no es casual sino que responde a una manera de ser y de proceder que proviene de lo más profundo de nuestra configuración como sociedad y de lo más vivo de nuestra experiencia en el manejo de los diversos asuntos que se presentan en el hacer cotidiano, desde la gestión personal hasta la gestión política, en los más variados rubros de las mismas. En estos días, cuando el pensar y el sentir globales y globalizadores han venido a echarnos la mano para surgir del hoyo tradicional, y en esa tarea nos encontramos minuto a minuto, aunque muchas veces no nos demos la debida cuenta. Y como estuvimos casi siempre al margen, superar las deformaciones derivadas de ello es un esfuerzo que exige autoestima, perseverancia y proyección.

Todas las señales disponibles indican que en nuestro país estamos ya en la línea de darle a nuestro rol como sociedad la consistencia que corresponde, saliendo así, en forma progresiva, del marasmo en el que estuvimos atrapados por tanto tiempo. Esto no es algo que se pueda hacer de golpe ni bajo el impulso de intereses con nombre y apellido: se trata de un proceso conducido por nuestra propia acción evolutiva, del que nadie puede apropiarse aunque por momentos las imágenes del cambio parezcan decir lo contrario. Se comprobará, más temprano que tarde, que ese "cambio" del que tanto se habla viene íntimamente vinculado con la animación histórica característica de los tiempos que corren. Y, por consiguiente, son los hechos mismos los que asumen el protagonismo.

En tal sentido, lo más determinante para calibrar métodos de acción y líneas de trabajo es estar constantemente atentos a lo que ocurre en el terreno, haciendo alianza armoniosa entre lo que se debe, lo que se puede y lo que se quiere. Sería de gran utilidad que alguien o algún grupo de carácter totalmente independiente y ajeno a intereses de cualquier índole se propusiera hacer una recolección exhaustiva de datos sobre lo que ha venido ocurriendo y ocurre en el país para derivar en un análisis que nos ubique en la realidad presente y nos permita darles tratamientos reales e integrados a los diversos problemas y cuestiones que nos lo exigen, en los términos de una plena actualidad.

Es insoslayable el estudio a fondo de lo que pasa y de lo que puede pasar, y no para dar respuestas improvisadas o soluciones moldeadas por la conveniencia de algún grupo o sector, sino para entrar de lleno en fase de reconocimiento estricto de la realidad con miras a la solución progresiva de nuestra cada vez más complicada problemática. Seguiremos empantanándonos si se persiste en la miopía elemental que engaña sin cesar a los que cómodamente se acogen a ella. Lo que hay que hacer es mantenernos atentos sin falta a todo lo que ocurre, para aplicar a tiempo los correctivos y los estímulos que aseguren un desempeño eficaz.

La incidencia básica de la voluntad ciudadana la tuvimos patéticamente a la vista en las elecciones legislativas y municipales de comienzos de este año, cuando la frustración popular por lo que venía ocurriendo le dio un giro dramático a lo que salió de las urnas. Son esas cifras, pues, las que deben servir para que los que estaban se autocorrijan de cara a su propio futuro y para que los que están tomen en serio el mensaje de actuar de otra manera sin creer que tienen en sus manos un cheque en blanco. Hay, entonces, tarea para todos, sin excepción.

Poner todos estos puntos en irrefutable evidencia es lo que toca hacer de aquí en adelante, para ya no enredarnos en las confusiones y en las distracciones que han estado a la orden del día, casi siempre con fines perversos. Resistencias habrá, desde luego, y también desviaciones interesadas, porque corregir un proceder bien arraigado es siempre misión peliaguda, como se comprueba en todas partes y más aún en un ambiente tan desfigurado como el nuestro.

Lo que no hay que permitir es que los viejos errores y las nuevas distorsiones se mantengan vigentes por cualquier vía y bajo cualquier pretexto. Hay que asegurar que la ciudadanía permanezca en pie de vigilancia, de modo que los malos hábitos, antiguos y actuales, no puedan imponerse para cortarle o desviarle el paso al giro ciudadano que ha comenzado a ponerse a la vanguardia.

Dentro de este escenario, novedoso en muchos sentidos, no hay que permitir que la conflictividad se apodere de todas las voluntades, porque eso sería continuar en las mismas sin permitir el avance de la racionalidad, que es el instrumento clave para todo progreso real y sostenible. Tengamos esto claro en el día a día.

Y aquí reiteramos el imperativo de captar el fenómeno real en sus diversas expresiones, no sólo para entenderlo sino también para asumirlo como cosa propia en los más variados rumbos del destino en marcha.