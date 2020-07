Larga vida al periodismo satírico

En noviembre de 1939, mientras Europa entera se precipitaba hacia la guerra, el escritor francés, Albert Camus, escribió un editorial en el periódico argelino que por entonces codirigía, Le Soir Républicain, donde invitaba a los periodistas a mantener su libertad. Una oferta arriesgada, toda vez que buena parte del continente había caído ya bajo la esfera del autoritarismo.

En su artículo, que paradójicamente fue prohibido y no vio la luz sino hasta 2012, cuando fue descubierto en los Archivos Nacionales de Ultramar, en Aix-en-Provence, Camus criticaba la censura y la desinformación que ya corroía a Francia y planteaba un inteligente análisis del periodismo en tiempos de guerra.

Para el escritor, el punto crucial consistía en cómo un periodista podía continuar siendo libre, aún en un entorno marcado por el creciente deterioro de la libertad de prensa. Frente a eso definía cuatro medios: la lucidez, el rechazo (de la mentira y la desinformación), la ironía y la obstinación.

Deseo detenerme en el tercero de esos puntos ya que en nuestro país, salvo los conocidos espacios de caricaturas y algunos esfuerzos aislados, ese tipo de periodismo humorístico o satírico ha sido poco cultivado.

Y sin embargo, en su editorial, Camus no dudaba en resaltar las virtudes del recurso: "(La ironía) contempla el rechazo (de la mentira) en el sentido que permite no rehusar lo que es falso sino, muchas veces, decir lo que es verdadero (...) Una verdad enunciada con un tono dogmático es censurada nueve de cada diez veces. La misma verdad dicha con agrado solo lo es cinco de cada diez. Esta situación explica con bastante precisión las posibilidades de la inteligencia humana. También explica que periódicos franceses como Le Merle o Le Canard Enchaîné puedan publicar con regularidad los valientes artículos que conocemos".

La ironía y la sátira, como efectivas armas políticas contra los poderosos, eran ya empleadas en la Antigüedad Clásica. Aristófanes, por ejemplo, las utilizó en comedias como Los caballeros (424 a.C), donde atacaba la demagogia y corrupción de Cleón, uno de los políticos más importantes de Atenas. Mientras que en el periodismo han estado presentes, en algunos países, desde al menos los albores del siglo XIX.

En el caso nacional, Ítalo López Vallecillos, en su obra El periodismo en El Salvador, identifica iniciativas más bien fugaces como Periquillo el hablador, El Pica Pica, Apártate, El Kadejo, El Azote y El Chichicaste, como algunas de las publicaciones impresas que, entre 1850 y la década de los 60 del pasado siglo, echaron mano del humor. Esfuerzos importantes y arriesgados, a los que pueden sumarse las ediciones de El Tapudo en el presente siglo, pero que estuvieron muy alejados de la sostenibilidad en el tiempo que ese tipo de publicaciones alcanzaron en otras latitudes.

Con todo, ante la posibilidad de un mayor acoso a la prensa e incluso de eventuales prohibiciones, el humor —en los momentos y espacios pertinentes, desde luego— no debería de descartarse como una herramienta menor. No solo por su capacidad de evadir los espíritus censores, como señalaba Camus, sino también por su potencial para subvertir la realidad, como apuntaba, en un ensayo llamado Divertido, pero no vulgar, el escritor británico, George Orwell.

"Algo es divertido cuando, de algún modo que no es en realidad ofensivo o aterrador, altera el orden establecido. Cada chiste es una diminuta revolución. Si tuviésemos que decir en una sola frase qué es el humor, podríamos definirlo como la dignidad sentada en una tachuela. Todo lo que destruye la dignidad y baje a los poderosos de sus asientos, a poder ser haciendo que se den un batacazo, es divertido. Y cuanto más alta la caída, más bueno el chiste".

Por todas esas características no es extraño que el poder sea alérgico al humor. Y por eso mismo, todos deberíamos desearle larga vida dentro del periodismo.